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COISAS DO ES

As histórias que marcam o centenário do Ifes de Vitória

Ouça o segundo e último capítulo da escola de formação técnica que marcou a história do Espírito Santo

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 10:46

Publicado em 

08 out 2020 às 10:46
Nesta edição do Coisas do ES, o comentarista Fernando Achiamé continua sua jornada pela história centenária do Ifes. O campus, em Vitória, completou 111 anos em setembro de 2020 e é repleto de histórias que vão desde sua criação, em 1909, quando pertencia à Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo, até 2020, agora como Instituto Federal do Espírito Santo. Confira os relatos de Achiamé com base na participação dos ouvintes que vivenciaram - e ainda vivenciam essa realidade. Acompanhe!
Coisas do ES - 08-10-20

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