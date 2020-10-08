As histórias que marcam o centenário do Ifes de Vitória

Nesta edição do Coisas do ES, o comentarista Fernando Achiamé continua sua jornada pela história centenária do Ifes. O campus, em Vitória, completou 111 anos em setembro de 2020 e é repleto de histórias que vão desde sua criação, em 1909, quando pertencia à Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo, até 2020, agora como Instituto Federal do Espírito Santo. Confira os relatos de Achiamé com base na participação dos ouvintes que vivenciaram - e ainda vivenciam essa realidade. Acompanhe!