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COISAS DO ES

A história e a contribuição de Massena para a cultura capixaba

Acompanhe o quadro Coisas do ES com Fernando Achiamé

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 10:47

Publicado em 

17 set 2020 às 10:47
Na volta de Fernando Achiamé, o comentarista faz uma viagem pelo legado e obras de Homero Massena, um dos maiores pintores da nossa história, nesta edição do Coisas do ES. Natural de Minas Gerais, em Barbacena, Massena tinha o pai capixaba, viveu muitos anos no Espírito Santo e foi em território capixaba onde produziu grande parte de suas telas. Quando jovem foi professor aqui no Estado e, depois, se erradicou na Prainha, em Vila Velha, ficando até a sua morte, na década de 70.
Coisas do Espirito Santo - 17-09-20

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