A história e a contribuição de Massena para a cultura capixaba

Na volta de Fernando Achiamé, o comentarista faz uma viagem pelo legado e obras de Homero Massena, um dos maiores pintores da nossa história, nesta edição do Coisas do ES. Natural de Minas Gerais, em Barbacena, Massena tinha o pai capixaba, viveu muitos anos no Espírito Santo e foi em território capixaba onde produziu grande parte de suas telas. Quando jovem foi professor aqui no Estado e, depois, se erradicou na Prainha, em Vila Velha, ficando até a sua morte, na década de 70.