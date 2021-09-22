Vamos plantar uma árvore? Saiba a importância da atitude para o meio ambiente

Muitas plantas já estão florescendo, mas com a chegada da primavera - a estação começa oficialmente nesta quarta-feira (22), às 16h21min - as flores, árvores e novas cores tomam conta das nossas paisagens. Nesta terça-feira (21), por exemplo, foi celebrado o Dia da Árvore. Pensando nisso, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade" Marco Bravo nos ajuda na tarefa de plantar árvores. Você já plantou uma árvore? Tem uma para chamar de sua? Onde podemos plantar árvores? Marco orienta nessa tarefa. Ouça as explicações completas sobre o assunto!