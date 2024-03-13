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"Mudanças climáticas X saúde": o que é a malária?

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 13 de Março de 2024 às 10:13

Publicado em 

13 mar 2024 às 10:13
Malária
Malária Crédito: Reprodução/Drauzio Varella
Dando sequência a série "Mudanças climáticas X Saúde", nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade" o tema em destaque é a malária, doença infecciosa, febril, aguda e potencialmente grave. Ela é causada pelo parasita do gênero Plasmodium, transmitido ao homem, na maioria das vezes, pela picada de mosquitos do gênero Anopheles infectados, também conhecido como mosquito-prego. No entanto, também pode ser transmitida pelo compartilhamento de seringas, transfusão de sangue ou até mesmo da mãe para feto, na gravidez. As informações são da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 13-03-24

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