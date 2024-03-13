"Mudanças climáticas X saúde": o que é a malária?

Dando sequência a série "Mudanças climáticas X Saúde", nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade" o tema em destaque é a malária, doença infecciosa, febril, aguda e potencialmente grave. Ela é causada pelo parasita do gênero Plasmodium, transmitido ao homem, na maioria das vezes, pela picada de mosquitos do gênero Anopheles infectados, também conhecido como mosquito-prego. No entanto, também pode ser transmitida pelo compartilhamento de seringas, transfusão de sangue ou até mesmo da mãe para feto, na gravidez. As informações são da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Ouça a conversa completa!