TJES vai pagar auxílio-creche de R$ 738 a juízes e desembargadores

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação de que juízes e desembargadores do Espírito Santo agora têm direito a receber auxilio-creche, no valor de R$ 737,94 mensais. O Pleno do Tribunal de Justiça (TJES), composto por todos os desembargadores, decidiu, na quinta-feira (24), à unanimidade, estender aos magistrados o benefício que já é pago aos servidores do Judiciário. Os funcionários contam com a mesma cifra, R$ 737,94, no contracheque. Em abril, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), autorizou os tribunais a pagarem auxílio-creche, ou auxílio pré-escolar, aos membros da magistratura. O pagamento, no estado, vai ser retroativo a abril.