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CBN e a Política

TJES vai pagar auxílio-creche de R$ 738 a juízes e desembargadores

Ouça a participação da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 11:40

Publicado em 

29 ago 2023 às 11:40
Fachada da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)
Fachada da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação de que juízes e desembargadores do Espírito Santo agora têm direito a receber auxilio-creche, no valor de R$ 737,94 mensais. O Pleno do Tribunal de Justiça (TJES), composto por todos os desembargadores, decidiu, na quinta-feira (24), à unanimidade, estender aos magistrados o benefício que já é pago aos servidores do Judiciário. Os funcionários contam com a mesma cifra, R$ 737,94, no contracheque. Em abril, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), autorizou os tribunais a pagarem auxílio-creche, ou auxílio pré-escolar, aos membros da magistratura. O pagamento, no estado, vai ser retroativo a abril.
A verba é de caráter indenizatório e, por isso, fica livre do teto remuneratório do serviço público. O Tribunal de Justiça não informou à coluna o impacto da medida. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 29-08-23

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