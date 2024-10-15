Quem é a centro-direita que se fortaleceu no ES em 2024

Eleitor faz registro biométrico antes de ir às urnas Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a análise que políticos e partidos que se definem como moderados, mas à direita, foram os vencedores nas principais cidades. Mas quem são essas pessoas e siglas? O que isso aponta, quando falamos de outro pleito, o de 2026? "Quantitativamente, o partido que teve o melhor desempenho na eleição de prefeitos no Espírito Santo em 2024 foi o PSB do governador Renato Casagrande, uma legenda de centro-esquerda. O Partido Socialista Brasileiro vai comandar, a partir de 2025, 21 municípios capixabas, o maior número entre todas as siglas e superior às 13 cidades que o próprio PSB conquistou em 2020".

Mas os 21 municípios em que a legenda venceu estão no interior do estado, têm população e relevância político-econômica bem inferior quando comparados a cidades da Grande Vitória e a outras estratégicas. Nesses locais, quem se saiu melhor foram partidos e políticos de centro-direita ou de centro. Vejamos: Em Vitória, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi reeleito em primeiro turno. O mesmo ocorreu em Vila Velha, com Arnaldinho Borgo (Podemos), e Cariacica, com Euclério Sampaio (MDB). Em Linhares, o deputado Lucas Scaramussa (Podemos) foi eleito; em Colatina, a vitória foi de Renzo Vasconcelos (PSD) e em Cachoeiro de Itapemirim, de Theodorico Ferraço (PP).

Com exceção de Pazolini, todos esses são aliados de Casagrande ou orbitam o grupo político do governador. Mas, em 2026, o socialista não vai concorrer ao Palácio Anchieta, pois já está no segundo mandato consecutivo. O fortalecimento da centro-direita agora indica que esse pode ser o caminho a ser seguido pelos eleitores daqui a dois anos. Ouça a conversa completa!