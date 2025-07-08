João Coser vence eleição e vai voltar a presidir o PT no ES

O deputado estadual João Coser é o novo presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Espírito Santo, após vencer o Processo de Eleição Direta (PED) da legenda, realizado em 58 cidades do Estado, no último domingo (6). A vice-presidente na chapa vitoriosa é a também deputada estadual Iriny Lopes (PT). A chapa que disputou com Coser foi capitaneada pela deputada federal Jackeline Rocha (PT), atual presidente da Executiva petista no Estado. A posse da nova direção deve ocorrer em setembro deste ano. Ouça detalhes da análise da comentarista Letícia Gonçalves.