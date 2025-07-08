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CBN e a Política

João Coser vence eleição e vai voltar a presidir o PT no ES

Ouça análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 08 de Julho de 2025 às 11:21

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

08 jul 2025 às 11:21
Jack Roche e João Coser disputam comando do PT no ES
Jack Roche e João Coser  Crédito: Reprodução
O deputado estadual João Coser é o novo presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Espírito Santo, após vencer o Processo de Eleição Direta (PED) da legenda, realizado em 58 cidades do Estado, no último domingo (6). A vice-presidente na chapa vitoriosa é a também deputada estadual Iriny Lopes (PT). A chapa que disputou com Coser foi capitaneada pela deputada federal Jackeline Rocha (PT), atual presidente da Executiva petista no Estado. A posse da nova direção deve ocorrer em setembro deste ano. Ouça detalhes da análise da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Política – 08-07-25.mp3

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