"Hoje temos Ricardo e Arnaldinho", diz Casagrande sobre possíveis candidatos ao governo

CBN e a Política, com Letícia Gonçalves Crédito: CBN Vitória

Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que a menos de um ano das eleições que vão definir o próximo chefe do Executivo estadual, muitas articulações se desenham no mercado político do Espírito Santo, alianças são formadas e nomes vêm e vão como possibilidades na disputa. E o governador Renato Casagrande (PSB), que não pode concorrer à reeleição, tem um papel significativo no processo de sucessão. Hoje, diz ele, o governo tem dois candidatos: o vice Ricardo Ferraço (MDB) e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido).

Em conversa com a reportagem de A Gazeta sobre as condições de fazer um sucessor e se já teria um candidato definido, Casagrande ressalta que o governo tem muitos aliados, mas que alguns já demonstraram não ter interesse em participar da disputa para ocupar a cadeira no Palácio Anchieta, como o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), que agora planeja concorrer ao Senado Federal; os deputados federais Da Vitória (PP) e Gilson Daniel (Podemos); e o ex-prefeito da Serra Sergio Vidigal (PDT), que se manifestou a favor da candidatura de Ricardo.

"Mas a gente tem duas lideranças importantes que se colocam como candidatos: Ricardo e Arnaldinho. E vai chegar a hora de a gente tomar a decisão. Hoje, a gente tem a necessidade de mais tempo para poder ir construindo essa unidade. O mais importante é que a gente mantenha o movimento que está em torno do governo, apoiando o governo, que a gente mantenha esse movimento unido, que a gente consiga preservar essas conquistas da sociedade e, ao mesmo tempo, atender aos projetos individuais que são legítimos de cada liderança política", pontua. Ouça a conversa completa!