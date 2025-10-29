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CBN e a Política

"Hoje temos Ricardo e Arnaldinho", diz Casagrande sobre possíveis candidatos ao governo

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 29 de Outubro de 2025 às 18:36

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

29 out 2025 às 18:36
CBN e a Política, com Letícia Gonçalves
CBN e a Política, com Letícia Gonçalves Crédito: CBN Vitória
Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que a menos de um ano das eleições que vão definir o próximo chefe do Executivo estadual, muitas articulações se desenham no mercado político do Espírito Santo, alianças são formadas e nomes vêm e vão como possibilidades na disputa. E o governador Renato Casagrande (PSB), que não pode concorrer à reeleição, tem um papel significativo no processo de sucessão. Hoje, diz ele, o governo tem dois candidatos: o vice Ricardo Ferraço (MDB) e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido).
Em conversa com a reportagem de A Gazeta sobre as condições de fazer um sucessor e se já teria um candidato definido, Casagrande ressalta que o governo tem muitos aliados, mas que alguns já demonstraram não ter interesse em participar da disputa para ocupar a cadeira no Palácio Anchieta, como o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), que agora planeja concorrer ao Senado Federal; os deputados federais Da Vitória (PP) e Gilson Daniel (Podemos); e o ex-prefeito da Serra Sergio Vidigal (PDT), que se manifestou a favor da candidatura de Ricardo.
"Mas a gente tem duas lideranças importantes que se colocam como candidatos: Ricardo e Arnaldinho. E vai chegar a hora de a gente tomar a decisão. Hoje, a gente tem a necessidade de mais tempo para poder ir construindo essa unidade. O mais importante é que a gente mantenha o movimento que está em torno do governo, apoiando o governo, que a gente mantenha esse movimento unido, que a gente consiga preservar essas conquistas da sociedade e, ao mesmo tempo, atender aos projetos individuais que são legítimos de cada liderança política", pontua. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política - 29-10-25

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