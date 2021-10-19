Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Política

Governo do ES pagou R$ 600 mil de auxílio-moradia em 2021

A Lei Complementar 266, de 2003, estabelece que pessoas que tenham se deslocado para o estado para exercer cargo de secretário ou de provimento em comissão especial têm direito a receber valores como ressarcimento por moradia

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 10:47

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

19 out 2021 às 10:47
Novo Portal da Transparência do Governo do Espírito Santo
Novo Portal da Transparência do Governo do Espírito Santo Crédito: Pedro Cunha
O governo do Espírito Santo gastou R$ 600.564,36 em 2021, até agora, com o pagamento de auxílio-moradia a servidores públicos. Entre eles estão o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o ex-secretário de estado da Justiça, Luiz Carlos de Carvalho Cruz. Os pagamentos são legais, no sentido de serem amparados por lei, e ganharam mais visibilidade no novo Portal da Transparência. Ficou mais fácil achar esses dados. É difícil, no entanto, compreender a lógica da coisa. A Lei Complementar 266, de 2003, estabelece que pessoas que tenham se deslocado para o estado para exercer cargo de secretário ou de provimento em comissão especial – QCE, níveis 1,2 e3, têm direito a receber valores como ressarcimento por despesas com moradia. O valor da indenização é de 30% do salário do secretário ou servidor. É compreensível que a pessoa receba uma ajuda de custo quando vem de fora e ainda tem que se ambientar por aqui. Mas a lei não estabelece um prazo para o pagamento, conforme explica a jornalista Letícia Gonçalves, no CBN e a Política desta terça-feira (19). A indenização vigora enquanto a pessoa estiver no cargo. 
COMO ACHAR OS DADOS 
Basta acessar https://transparencia.es.gov.br e descer a barra de rolagem da tela do computador ou celular. Então você vai ver um ícone escrito auxílio-moradia, que já exibe o valor total gasto em 2021. É só clicar nele para ver os dados detalhadamente.
CBN e a Politica - 19-10-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "se retire"
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"
Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados