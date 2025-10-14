Direita congestionada na disputa pelo Senado no ES

Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves analisa o cenário eleitoral no Espírito Santo. Na disputa pelo Senado, mesmo antes das convenções partidárias, pelo menos nove pré-candidatos já são identificados como "conservadores". Quais os reflexos desta estrutura para a construção de alianças? Todos estarão nas urnas no próximo ano? Ouça a conversa completa e compreenda quais os cenários possíveis e o impacto dessa corrida sobre o eleitorado capixaba.