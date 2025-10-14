Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Política

Direita congestionada na disputa pelo Senado no ES

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 14 de Outubro de 2025 às 11:46

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

14 out 2025 às 11:46
Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa extraordinária.
Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa extraordinária. Crédito: Jonas Pereira/Agência Senado
Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves analisa o cenário eleitoral no Espírito Santo. Na disputa pelo Senado, mesmo antes das convenções partidárias, pelo menos nove pré-candidatos já são identificados como "conservadores". Quais os reflexos desta estrutura para a construção de alianças? Todos estarão nas urnas no próximo ano? Ouça a conversa completa e compreenda quais os cenários possíveis e o impacto dessa corrida sobre o eleitorado capixaba.
CBN - CBN e a Política -14-10-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados