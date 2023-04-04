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CBN e a Política

Destino de Armandinho começa a ser definido na Câmara de Vitória

Está tramitando na casa a representação por quebra de decoro contra o vereador afastado, Armandinho Fontoura (sem partido)

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 11:52

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

04 abr 2023 às 11:52
Antes de ser preso, Armandinho Fontoura foi eleito presidente da Câmara de Vitória para o biênio 2023/24
Antes de ser preso, Armandinho Fontoura foi eleito presidente da Câmara de Vitória para o biênio 2023/24 Crédito: Redes sociais
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia de que a Corregedoria da Câmara de Vitória, formada por cinco vereadores, se reuniu na tarde desta segunda-feira (3) e deu início à tramitação da representação por quebra de decoro apresentada contra Armandinho Fontoura (sem partido). O parlamentar é alvo de pedido de cassação do mandato. Ele está preso preventivamente, por ordem do Supremo Tribunal Federal, desde o dia 15 de dezembro do ano passado. E afastado do mandato, por determinação da Justiça Estadual, desde 1º de janeiro deste ano. Um morador de Vitória, que foi candidato a vereador em 2020 pelo PSB, apresentou formalmente o pedido de cassação, constante na representação. Cabe ao corregedor-geral, Leonardo Monjardim (Patriota), decidir se a solicitação pode ser admitida, ou seja, se deve ser analisada pelo órgão. Monjardim tem cinco dias úteis, a partir da última segunda-feira (03), para emitir um posicionamento. Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN e a Política - 04-04-23.mp3

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