Casagrande barra projeto que proíbe radares ocultos e aliado articula derrubada do veto

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou um projeto de lei de autoria do deputado Bruno Lamas (PSB), que proíbe a instalação de radares ocultos nas vias urbanas e nas rodovias estaduais. O governador Renato Casagrande (PSB) vetou a proposta, seguindo entendimento da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). E agora Bruno Lamas, apesar de ser correligionário e aliado do governador, articula com os colegas a derrubada do veto. Na mensagem encaminhada à Assembleia, são registradas a razões da PGE: cabe apenas à União legislar sobre regras de trânsito. Assim, o projeto foi considerado inconstitucional. Além disso, o governo apontou que o que os deputados querem proibir o que já é proibido, desde 2020. Ouça a análise da jornalista e comentarista de Política, Letícia Gonçalves.