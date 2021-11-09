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CBN e a Política

Casagrande barra projeto que proíbe radares ocultos e aliado articula derrubada do veto

Ouça análise da comentarista de Política, Letícia Gonçalves

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 12:06

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

09 nov 2021 às 12:06
Radar
Radar Crédito: Fernando Madeira
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou um projeto de lei de autoria do deputado Bruno Lamas (PSB), que proíbe a instalação de radares ocultos nas vias urbanas e nas rodovias estaduais. O governador Renato Casagrande (PSB) vetou a proposta, seguindo entendimento da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). E agora Bruno Lamas, apesar de ser correligionário e aliado do governador, articula com os colegas a derrubada do veto. Na mensagem encaminhada à Assembleia, são registradas a razões da PGE: cabe apenas à União legislar sobre regras de trânsito. Assim, o projeto foi considerado inconstitucional. Além disso, o governo apontou que o que os deputados querem proibir o que já é proibido, desde 2020. Ouça a análise da jornalista e comentarista de Política, Letícia Gonçalves. 
CBN e a Politica - 09-11-21.mp3

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