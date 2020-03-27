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CBN E A POLÍTICA

Análise: combater o coronavírus ou evitar a crise econômica

A análise é do comentarista político Vitor Vogas

Publicado em 27 de Março de 2020 às 17:54

Publicado em 

27 mar 2020 às 17:54
Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus. Freepik Crédito: Freepik
Nesta edição do "CBN e a Política", com o comentarista Vitor Vogas, a análise não envolve apenas movimentações político-partidárias, mas tem como pano de fundo a discussão que tem agitado o país nos últimos dias sobre a prioridade para o isolamento social o para o retorno da atividade econômica diretamente atingida pela ausência de pessoas nas ruas. Será que existe, afinal, um dilema entre salvar a economia ou salvar vidas diante do cenário do coronavírus? "Estamos diante de uma escolha civilizatória", diz Vogas. Ouça o quadro:
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