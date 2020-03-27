Análise: combater o coronavírus ou evitar a crise econômica

Nesta edição do "CBN e a Política", com o comentarista Vitor Vogas, a análise não envolve apenas movimentações político-partidárias, mas tem como pano de fundo a discussão que tem agitado o país nos últimos dias sobre a prioridade para o isolamento social o para o retorno da atividade econômica diretamente atingida pela ausência de pessoas nas ruas. Será que existe, afinal, um dilema entre salvar a economia ou salvar vidas diante do cenário do coronavírus? "Estamos diante de uma escolha civilizatória", diz Vogas. Ouça o quadro: