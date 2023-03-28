Adversário de Euclério em 2020 ganha cargo na Prefeitura de Cariacica

A eleição de 2020 para a Prefeitura de Cariacica contou com 14 candidatos e situações inusitadas. O PSB lançou Saulo Andreon, que concorreu contra o próprio irmão, Celso Andreon (PSD). Além disso, o PSB é o partido do governador Renato Casagrande e da então vice-governadora Jacqueline Moraes, que tem base eleitoral na cidade. Casagrande não subiu em nenhum palanque em Cariacica, para não melindrar ninguém. Jacqueline, por sua vez, teve um complicador. O marido dela, o ex-vereador Adilson Avelina, também foi candidato a prefeito, pelo PSC, contra, portanto, o nome do partido da própria vice-governadora. Euclério foi o mais votado no primeiro turno. Mas teve que enfrentar a segunda etapa da disputa contra Célia Tavares (PT). Aí Avelina, um político de centro-direita, ou direita, declarou apoio ao que havia se saído melhor nas urnas e se alinhava mais ao seu perfil ideológico. Agora, Adilson Avelina ganhou um cargo na prefeitura. Começou a atuar, nos últimos dias, como subsecretário de Habitação. Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves.