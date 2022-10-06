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Zagueiros do Fluminense lideram os números de expulsões no Brasileirão

David Braz, inclusive, já conseguiu a proeza de ser expulso estando no banco de reservas

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 00:33

Públicado em 

06 out 2022 às 00:33
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Manoel e David Braz estão entre os mais indisciplinados do Brasileirão
Manoel e David Braz estão entre os mais indisciplinados do Brasileirão Crédito: Marcelo Cortes/Fluminense
Não à toa, os zagueiros do Fluminense lideram os números de expulsões no Campeonato Brasileiro. David Braz (3) e Manoel (2) foram os jogadores que mais receberam cartões vermelhos na competição. David Braz, inclusive, já conseguiu a proeza de ser expulso estando no banco de reservas.
Na rodada do último sábado (01), na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, não foi diferente e o Tricolor mais uma vez pagou pelas falhas de sua zaga. Felipe Melo recebeu cartão amarelo logo no início do primeiro tempo após entrada dura no duelo de forças com o atacante Hulk e acabou sendo envolvido pelos atacantes mineiros devido ao receio de ser expulso.
O seu companheiro de zaga, Manoel, também não esteve bem e cometeu pênalti ao cortar a bola com a mão e receber o segundo cartão amarelo e logo após o vermelho, pois a bola foi chutada em direção ao gol. O árbitro paulista Luiz Flávio de Oliveira só marcou a infração e expulsou o zagueiro após ser chamado e alertado pelo VAR. Isso facilitou as coisas para o Galo Mineiro que venceu a partida com certa facilidade.
Já na partida desta quarta-feira (06), em que acabou derrotado pelo Atlético-GO por 3 a 2, Nino e Felipe Melo, que formaram a dupla de zaga tricolor saíram ilesos, sem tomar cartão. 

CASO EM INVESTIGAÇÃO

No estádio da Ressacada, em Florianópolis, os cabos de fibra óptica do VAR foram cortados em mais um ato de vandalismo no futebol brasileiro. A partida entre Avaí e Atlético-GO, realizada no último sábado (01) não teve o funcionamento de duas câmeras que fiscalizavam as linhas de gol.
A diretoria do Avaí informou que em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prestou queixa e fez boletim de ocorrência do fato. Até a noite desta quarta-feira (06), mais uma rodada do Brasileirão se encaminhou e seguimos sem respostas ou novidades sobre o caso. 

TRAGÉDIA

O último fim de semana também ficou marcado por uma das maiores tragédias na história do futebol mundial. Após confusão generalizada,174 torcedores foram mortos durante o  jogo entre Arema e Persebaya, no Estádio Kanjuruhan, na cidade de Malang, na Indonésia. Há ainda cerca de 180 pessoas hospitalizadas. Após a batalha campal, a liga nacional suspendeu a realização de jogos.
Às vésperas de uma competição mundial como a Copa do Catar, situações como essa e a guerra entre Rússia e Ucrânia preocupam muito, e a Fifa já estuda medidas duras de segurança durante a competição.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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