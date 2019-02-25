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VITOR VOGAS

Projeto de anistia a PMs grevistas será votado nesta terça no Senado

Proposta foi incluída em pauta após aprovação do requerimento de urgência apresentado pelo senador Marcos do Val (PPS)

Públicado em 

25 fev 2019 às 20:03
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Familiares de policiais em frente ao Quartel do Comando Geral da PM, em Vitória, em 2017 Crédito: Arquivo/Gazeta Online
O projeto de lei que institui anistia criminal aos participantes da greve da Polícia Militar do Espírito Santo em fevereiro de 2017 pode ser votado nesta terça-feira (26) no Senado Federal.
O projeto já está pautado para votação na sessão desta terça. Ele foi incluído em pauta após aprovação do requerimento de urgência apresentado pelo senador Marcos do Val (PPS).
O projeto de lei nº 395/2019 (originalmente, PL 6882/2017) já foi aprovado na Câmara Federal, em dezembro de 2018. Ele foi apresentado pelo deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF), expoente da bancada da bala, e tem o ex-deputado federal Carlos Manato (PSL-ES) como um dos coautores.
O projeto concede anistia aos militares do Estado do Espírito Santo, aos militares do Estado do Ceará, e aos militares, policiais civis e agentes penitenciários do Estado de Minas Gerais, por atuação em “movimentos reivindicatórios” ocorridos de 1º de janeiro de 2011 a 7 de maio de 2018.
Se o projeto for aprovado no Senado tal como foi enviado pela Câmara, seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro (PSL).
Em janeiro deste ano, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei do governo de Renato Casagrande (PSB), que concedeu anistia geral aos participantes da greve que respondiam a processos administrativos, inclusive aqueles que já haviam sido expulsos da PMES.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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