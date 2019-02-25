Projeto de anistia a PMs grevistas será votado nesta terça no Senado

Familiares de policiais em frente ao Quartel do Comando Geral da PM, em Vitória, em 2017 Crédito: Arquivo/Gazeta Online

O projeto de lei que institui anistia criminal aos participantes da greve da Polícia Militar do Espírito Santo em fevereiro de 2017 pode ser votado nesta terça-feira (26) no Senado Federal.

O projeto já está pautado para votação na sessão desta terça. Ele foi incluído em pauta após aprovação do requerimento de urgência apresentado pelo senador Marcos do Val (PPS).

O projeto de lei nº 395/2019 (originalmente, PL 6882/2017) já foi aprovado na Câmara Federal, em dezembro de 2018. Ele foi apresentado pelo deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF), expoente da bancada da bala, e tem o ex-deputado federal Carlos Manato (PSL-ES) como um dos coautores.

O projeto concede anistia aos militares do Estado do Espírito Santo, aos militares do Estado do Ceará, e aos militares, policiais civis e agentes penitenciários do Estado de Minas Gerais, por atuação em “movimentos reivindicatórios” ocorridos de 1º de janeiro de 2011 a 7 de maio de 2018.

Se o projeto for aprovado no Senado tal como foi enviado pela Câmara, seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro (PSL).