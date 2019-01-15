MPF se mobiliza contra "superpoderes" de chefe do MPES

Sede do Ministério Público do Espírito Santo Crédito: Gazeta Online

lei que confere "superpoderes" ao procurador-geral de Justiça. Em representação datada do último dia 10, eles provocam a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, para que ela tome as medidas jurídicas cabíveis contra a lei sancionada em dezembro do ano passado. Cinco procuradores da República com atuação no Espírito Santo resolveram tomar uma atitude contra a. Em representação datada do último dia 10, eles provocam a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, para que ela tome as medidas jurídicas cabíveis contra a lei sancionada em dezembro do ano passado.

Na prática, Dodge pode mover uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o artigo 4º da lei em questão seja invalidado.

"Representamos a Vossa Excelência para que adote as medidas judiciais que entender cabíveis no intuito de afastar do ordenamento jurídico o art. 4º da Lei Complementar Estadual 901/2018", escreveram os procuradores da República que assinam o ofício.

Alvo da representação dos membros do Ministério Público Federal (MPF), a Lei Complementar nº 901 mudou a Lei Orgânica do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Foi sancionada pelo então governador Paulo Hartung e publicada no Diário Oficial do Estado no dia 31 de dezembro. O projeto que deu origem à lei, aprovado em dezembro pela Assembleia Legislativa, foi elaborado por Eder Pontes, o chefe do MPES.

O artigo 4º, justamente o mais polêmico da lei, dá ao procurador-geral de Justiça a prerrogativa de atuar pessoalmente ou designar outro procurador para atuar na Justiça de primeiro grau em inquéritos e processos por crimes comuns que envolvam autoridades públicas – como deputados estaduais e federais, senadores, prefeitos e secretários de Estado –, ainda que os crimes atribuídos a essas autoridades não tenham relação com as funções públicas desempenhadas por elas.

No entanto, a lei foi aprovada após a decisão do STF de restringir o foro das autoridades. Pelo novo entendimento firmado pelo Supremo em maio de 2018, a autoridade só preserva o chamado "foro privilegiado" (ou "foro por prerrogativa de função") em processos nos quais responde a crimes cometidos durante o mandato e em decorrência do exercício do cargo.

E é essa a linha seguida pelos cinco procuradores da República que encaminharam o ofício a Raquel Dodge, pedindo à chefe do MPF que tome providências judiciais contra a lei estadual. Para os autores da representação, a chamada "lei dos superpoderes" desrespeita a decisão do STF e fere a própria Constituição Federal.

"No mesmo ano em que o STF considerou inconstitucional o foro especial para crimes alheios à função pública, foi promulgada a lei complementar estadual prevendo a permanência dos inquéritos e processos sob a atribuição do procurador-geral de Justiça independentemente de a infração penal ter sido praticada no exercício do cargo e em razão dele. Evidentemente, a norma foge do propósito constitucional de proteção exclusiva da função pública. Quando a Suprema Corte fixou a tese em destaque, manifestou ultimamente o entendimento de que o poder constituinte atribuiu a todas as autoridades de primeira instância o processamento e o julgamento dos crimes praticados fora daquelas condições. Nesse sentido, pode-se dizer que a lei desrespeita a decisão do STF e a Constituição Federal", dizem os procuradores que assinam o ofício.

"HIPÓTESE ESDRÚXULA DE ATUAÇÃO"

Ainda segundo os signatários do ofício dirigido a Raquel Dodge, a "lei dos superpoderes" é "esdrúxula" e vai na contramão do combate à corrupção.

"Sob um outro ponto de vista, perceba-se que a regra destoa do art. 29 da Lei 8625/93, do art. 5º, II, da Lei Complementar 40/81 e das legislações complementares estaduais ao hipótese esdrúxula de atuação do procurador-geral de Justiça em primeira instância."

De acordo com eles, a inovação jurídica criada pelo MPES institucionaliza uma "avocação permanente e imoral de inquéritos" (quando o procurador de Justiça "avoca" um inquérito, ele assume ou chama para si a responsabilidade sobre a investigação).