Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitor Vogas

Em crise no Estado, MDB precisa iniciar novo ciclo político

Partido sofreu duro baque nas urnas em 2018, perdeu suas principais referências no Espírito Santo e agora tenta se reerguer, enquanto disputa pelo controle partidário em Vitória é marcada por altas confusões

Públicado em 

04 mai 2019 às 00:31
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Praça Oito - 04/05/2019 Crédito: Amarildo
O MDB vive um momento delicado no Espírito Santo. Nacionalmente, o partido está longe de viver os seus dias mais gloriosos. No Estado também, com alguns agravantes. Após o fiasco de popularidade do governo Temer, a sigla teve fraco desempenho na eleição de 2018. No plano estadual, o resultado foi ainda pior. A bancada do MDB na Assembleia encolheu drasticamente: os sete deputados estaduais que a legenda chegou a ter em meados do mandato passado (2015-2018) se transformaram em dois na atual legislatura. No Congresso, uma situação inédita na história: hoje, a bancada federal capixaba não possui nem um representante sequer do MDB.
Somente no plano municipal, a sigla segue bem em ocupação de espaços, graças ao bom desempenho obtido em 2016. Hoje, tem 17 prefeitos capixabas.
Em 2018, o partido sofreu dois duros “golpes” no Estado, efetuados por aquele que era, até então, a principal referência local dos emedebistas: o então governador Paulo Hartung. Primeiro, em 9 de julho, a menos de um mês do fim do prazo para registro de candidaturas, Hartung comunicou que não seria candidato à reeleição, pegando de surpresa inclusive a direção do próprio partido e o presidente estadual, Lelo Coimbra.
Atrelado à liderança de Hartung e sem tempo de se reorganizar, o MDB ficou à deriva. Aliado indissociável de Hartung, Lelo acabou levando o partido para a coligação da senadora Rose de Freitas, candidata ao governo estadual pelo Podemos. Rose, por sinal, foi outra baixa sentida: no início de abril, sem legenda no MDB para concorrer ao Palácio Anchieta, a senadora trocou de agremiação. Como o próprio Lelo resumiu em julho, o partido, que tinha dois candidatos ao governo, acabou sem nenhum.
Com controle sobre os recursos do fundo eleitoral criado para financiar candidaturas, Lelo concentrou o repasse da direção nacional na própria campanha a federal. Assim, o MDB-ES apostou todas as fichas na reeleição do dirigente. Mas, com 52.766 votos, Lelo ficou fora. Após a eleição de outubro, veio o segundo “golpe” desferido por PH: ele comunicou oficialmente a sua desfiliação do MDB.
Como ficou na chapa majoritária de Rose, derrotada na eleição ao Anchieta, o MDB está fora do governo Casagrande, embora seus agora dois únicos deputados estaduais, Hércules Silveira e José Esmeraldo, façam parte da base governista.
O ano de 2018, assim, marca o fim de um ciclo para o MDB-ES; 2019, o início de outro, muito incerto. Quem liderará o partido? Lelo se manterá no comando ou outro líder ascenderá? Que rumo o MDB tomará no Estado? Na ausência de PH, Rose seria uma líder natural para assumir as rédeas, mas também é passado. Sem um nem outro, o partido carece hoje, nitidamente, de uma referência política forte para liderar esse necessário processo de reconstrução sobre novas bases.
Tumultuada e suspensa pela Justiça, a eleição da nova Executiva do MDB em Vitória é a perfeita tradução desse momento delicado e conturbado pelo qual passa o partido atualmente no Espírito Santo – com todos os conflitos típicos de um período de transição entre o velho não de todo superado e o novo não inteiramente estabelecido. Os dois nomes na disputa pela presidência – Luzia Toledo e Esmeraldo – refletem a dificuldade de renovação de quadros no velho MDB. Ao mesmo tempo, tal disputa revela exatamente essa carência de uma liderança forte e natural, capaz de aglutinar todas as forças internas em torno de si.
Na ausência de PH, está reaberta a luta pelo controle partidário no MDB estadual. Lelo Coimbra, cuja liderança interna sempre derivou da ascendência natural de Hartung, pode estar com o comando ameaçado. Em Vitória, apoia a chapa de Luzia, que tem entre os membros Chico Donato, secretário-geral do MDB-ES e braço direito de Lelo. Já Esmeraldo – antigo crítico de Lelo – tem o apoio de Marcelino Fraga, cuja influência no MDB tinha ficado lá atrás, antes da volta de PH à legenda (2005), mas que agora pode encontrar terreno para reascender. A convenção estadual deve ser realizada até o fim de junho.
Por ora, o que podemos dizer é que, em 2018, o PMDB sacou o P de partido. Com ele, foi-se embora também o de “poderosíssimo”.
Olha a diferença...
Hoje, dos dez deputados federais e três senadores pelo ES, nenhum é do MDB, quadro muito diferente daquele de 1986, apogeu do partido no Estado. Naquele ano, no primeiro pleito após a redemocratização, o PMDB-ES elegeu o governador (Max Mauro) e sete dos 10 deputados federais, que seriam constituintes em 1988, além de ter feito um segundo senador: Gerson Camata. José Ignácio Ferreira já estava lá, eleito em 1982, também pelo PMDB.
Nem precisa ir tão longe...
O quadro atual também é muito diferente daquele de um passado não tão distante: em 2014, com a chegada de Rose ao Senado pelo MDB, o partido chegou a ter dois dos três senadores capixabas, além de Lelo na Câmara. Naquele ano, fez quatro deputados estaduais. Mas, graças à influência de Hartung, conseguiu novas adesões ao longo da legislatura. No início de 2018, chegou a contabilizar sete dos 30 membros da Assembleia (de longe, a maior bancada): Hércules Silveira, José Esmeraldo, Luzia Toledo, Esmael Almeida, Marcelo Santos, Gildevan Fernandes e Erick Musso.
Numa operação que teve a participação do próprio Hartung, como ele mesmo admitiu à coluna na época, os três últimos trocaram de sigla na janela de março de 2018, a fim de “desinchar” a chapa proporcional. Dos quatro que restaram e que tentaram a reeleição, só Hércules e Esmeraldo tiveram êxito.
Adeus, grandes figuras!
Como frisa o historiador Estilaque Ferreira dos Santos, a trajetória do MDB no Espírito Santo está ligada a cinco líderes: Dirceu Cardoso, José Ignácio Ferreira, Gerson Camata, Max Mauro e Paulo Hartung. “Na ausência de uma grande figura, o partido afundou no Espírito Santo”, conclui.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Paulo Hartung José Esmeraldo MDB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados