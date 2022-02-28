Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality show

TV Gazeta recria confessionário do BBB22 em Vitória

Ação é exclusiva entre todas as afiliadas da Globo pelo Brasil nesta edição do programa

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 21:43

Públicado em 

27 fev 2022 às 21:43
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Confessionário do BBB 22 recriado no Shopping Vitória
Confessionário do BBB 22 recriado no Shopping Vitória Crédito: TV Gazeta
A Rede Gazeta recriou um dos locais mais importantes dentro do Big Brother Brasil, o confessionário. O espaço está situado no segundo piso do Shopping Vitória, próximo a uma das entradas do Espaço Gourmet, desde o dia 19 de fevereiro e ficará disponível até a final do programa. A ação é exclusiva entre todas as afiliadas da Globo pelo Brasil nesta edição. Em um ambiente instagramável, o público pode ter uma experiência real com diversos momentos do jogo, como a formação do paredão. Poderá ainda interagir com o dummy, personagem do reality que estará todos os finais de semana por lá. 
O estande servirá como base para a gravação de conteúdos para a TV Gazeta e para as redes sociais dos influenciadores e divulgadores do BBB. O ‘Tô por Dentro’, programete diário sobre o BBB exibido na emissora, com apresentação de Will Loyola, terá edições feitas de lá. Serão também realizadas ações promocionais, além de encontros com personalidades e ex-brothers e ex-sisters.
Saiba mais sobre a criação do confessionário

Interatividade 

Confessionário do BBB recriado no Shopping Vitória
Confessionário do BBB recriado no Shopping Vitória Crédito: TV Gazeta
Há uma semana aberto ao público, o confessionário tem recebido pessoas de todas as faixas etárias, desde crianças até idosos, de olho em tudo que está acontecendo na casa do BBB e também na da família e de amigos.
"As pessoas chegam e desabafam sobre amigos e familiares, em uma grande brincadeira colocando quem é de seu convívio no paredão. Mas, estão muito ligadas no que está acontecendo no reality e tem enviado recados para quem está mandando bem e mal no programa "
 Philipe Rodrigues - Analista de Comunicação e Marketing da Rede Gazeta
O estande da casa mais vigiada do Brasil já recebeu pessoas de vários locais do Espírito Santo, inclusive aquelas que vieram especialmente para isso. O fã do programa Renaldo Hora, por exemplo, veio de Cachoeiro de Itapemirim para conhecer o local. Já o Tiozão do BBB, que tem perfil no Instagram especial sobre o programa, fez questão de se deslocar de Anchieta até a capital para conferir o confessionário e produzir conteúdos especiais. Ele apareceu no quadro “O Brasil Tá Vendo” do Big Brother durante a edição do ano passado.
O influenciador digital Mike Santa´ Anna, que participou do bolão BBB no Tô Por Dentro do ano passado, também esteve no espaço.
"Eu achei uma experiência excelente. A maneira como o ambiente foi criado deu uma sensação de realmente sentar no confessionário do BBB, algo que as pessoas procuram filtros no Instagram pra simular e a gente tem a oportunidade de estar fisicamente lá."
Mike Santa´Anna - Influenciador digital (@omikesantanna)
Além disso, a família do brother Lucas Bissoli também esteve no espaço.
Família Bissoli, do brother Lucas, esteve no confessionário no dia de lançamento do espaço
Família Bissoli, do brother Lucas, esteve no confessionário no dia de lançamento do espaço Crédito: TV Gazeta
Programa esticado e audiência em alta
A Globo anunciou na última quinta-feira (24) que o programa ficará mais cinco dias no ar, fechando 100 dias de confinamento, mesmo tempo que durou a edição do ano passado. A final agora será realizada em 26 de abril, com um programa extra em 28 do mesmo mês, momento em que todos os brothers e sisters se encontram após a grande decisão.
A edição de 2021 tem atingido altos índices de audiência pelo Brasil. De acordo com dados do Ibope, no primeiro mês de exibição, a média de público do reality na Grande Vitória foi de 435 mil pessoas diariamente. Em relação à concorrência, o programa teve 190% e 180% de audiência a mais que as emissoras terceira e segunda colocadas, respectivamente.
Texto e apuração de Leandro Neves e Thiago Almeida

Valorização do trabalho de acesso à Justiça

Peça da campanha da Adepes
Peça da campanha da Adepes Crédito: Adepes
A Associação dos Defensores Públicos do Estado do Espírito Santo (Adepes) está com nova campanha no ar com o objetivo de apresentar e valorizar o trabalho em defesa de quem necessita de acesso gratuito à Justiça. Com o slogan "ADEPES. Com você, por você", uma das estratégias de comunicação escolhidas é compartilhar as experiências de quem precisou de atendimento e teve suas causas assistidas por meio do trabalho de Defensoras e Defensores Públicos.
Foram produzidos vídeos institucionais – com um VT sendo veiculado durante o Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta; spots para rádio, com veiculação na rádio CBN Vitória; outdoors em Vitória e Vila Velha; e peças em mídias sociais. A campanha foi criada e produzida pela Be Happier, em parceria com a agência Inova.
Criada em 21 de maio de 1993, a Adepes é o órgão representativo das Defensoras e Defensores Públicos em atividade e aposentados no Espírito Santo. O trabalho é focado na defesa das prerrogativas institucionais, bem como nos direitos e interesses individuais e coletivos dos associados e associadas.

Nova forma de venda no Shopping Vila Velha

O Shopping Vila Velha conta com uma nova modalidade de comercialização, oferecendo atendimento virtual via WhatsApp. Agora o cliente pode solicitar a ajuda de um profissional para comprar aquilo que precisa, de onde ele estiver, com acesso à diversidade de produtos e preços. Escolhido o item, o cliente pode recebê-lo em casa ou passar no local para retirá-lo via drive-thru.
Pessoa fazendo compra via celular
Pessoa fazendo compra via celular Crédito: Semevent do Pixabay
A gerente de Marketing do shopping, Carolina Marapodi, comemora o novo formato personalizado, que chega ao Estado em um momento de crescimento de compras on-line, garantindo mais conforto e agilidade aos consumidores.
"O assistente está no shopping e realiza a compra pelo cliente, garantindo a entrega do produto em domicílio ou no sistema drive-thru. O pagamento é feito com envio de um link, com o valor do produto e da taxa do serviço e de entrega, se for o caso. A experiência é completa porque o profissional faz a pesquisa das opções de produtos, preços, envia vídeos e fotos e permite uma interação total com o cliente. "
Carolina Marapodi - Gerente de Marketing do Shopping Vila Velha
Segundo ela, o shopping é cada vez mais um local que oferece experiências para além do consumo. “Sabemos que o shopping é lugar de lazer, interação, entretenimento... É um espaço de vivência que oferece atrativos presenciais insubstituíveis e seguimos trabalhando nesse sentido para oferecer o melhor a quem vem até nós, independente do motivo. Ao mesmo tempo, queremos que, num momento de maior urgência ou falta de tempo, o cliente que preferir a comodidade de receber seu produto em casa possa contar com o apoio do assistente de compras, sendo também atendido em sua demanda”, completa.

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.
Se você quiser participar enviando sua sugestão de pauta, crítica ou comentário sobre a coluna, entre contato com a gente pelo e-mail: [email protected]

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados