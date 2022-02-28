TV Gazeta recria confessionário do BBB22 em Vitória

Confessionário do BBB 22 recriado no Shopping Vitória Crédito: TV Gazeta

A Rede Gazeta recriou um dos locais mais importantes dentro do Big Brother Brasil, o confessionário. O espaço está situado no segundo piso do Shopping Vitória, próximo a uma das entradas do Espaço Gourmet, desde o dia 19 de fevereiro e ficará disponível até a final do programa. A ação é exclusiva entre todas as afiliadas da Globo pelo Brasil nesta edição. Em um ambiente instagramável, o público pode ter uma experiência real com diversos momentos do jogo, como a formação do paredão. Poderá ainda interagir com o dummy, personagem do reality que estará todos os finais de semana por lá.

O estande servirá como base para a gravação de conteúdos para a TV Gazeta e para as redes sociais dos influenciadores e divulgadores do BBB. O ‘Tô por Dentro’, programete diário sobre o BBB exibido na emissora, com apresentação de Will Loyola, terá edições feitas de lá. Serão também realizadas ações promocionais, além de encontros com personalidades e ex-brothers e ex-sisters.

Saiba mais sobre a criação do confessionário

Interatividade

Confessionário do BBB recriado no Shopping Vitória Crédito: TV Gazeta

Há uma semana aberto ao público, o confessionário tem recebido pessoas de todas as faixas etárias, desde crianças até idosos, de olho em tudo que está acontecendo na casa do BBB e também na da família e de amigos.

"As pessoas chegam e desabafam sobre amigos e familiares, em uma grande brincadeira colocando quem é de seu convívio no paredão. Mas, estão muito ligadas no que está acontecendo no reality e tem enviado recados para quem está mandando bem e mal no programa " Philipe Rodrigues - Analista de Comunicação e Marketing da Rede Gazeta

O estande da casa mais vigiada do Brasil já recebeu pessoas de vários locais do Espírito Santo, inclusive aquelas que vieram especialmente para isso. O fã do programa Renaldo Hora, por exemplo, veio de Cachoeiro de Itapemirim para conhecer o local. Já o Tiozão do BBB, que tem perfil no Instagram especial sobre o programa, fez questão de se deslocar de Anchieta até a capital para conferir o confessionário e produzir conteúdos especiais. Ele apareceu no quadro “O Brasil Tá Vendo” do Big Brother durante a edição do ano passado.

O influenciador digital Mike Santa´ Anna, que participou do bolão BBB no Tô Por Dentro do ano passado, também esteve no espaço.

"Eu achei uma experiência excelente. A maneira como o ambiente foi criado deu uma sensação de realmente sentar no confessionário do BBB, algo que as pessoas procuram filtros no Instagram pra simular e a gente tem a oportunidade de estar fisicamente lá." Mike Santa´Anna - Influenciador digital (@omikesantanna)

Além disso, a família do brother Lucas Bissoli também esteve no espaço.

Família Bissoli, do brother Lucas, esteve no confessionário no dia de lançamento do espaço Crédito: TV Gazeta

Programa esticado e audiência em alta

A Globo anunciou na última quinta-feira (24) que o programa ficará mais cinco dias no ar, fechando 100 dias de confinamento, mesmo tempo que durou a edição do ano passado. A final agora será realizada em 26 de abril, com um programa extra em 28 do mesmo mês, momento em que todos os brothers e sisters se encontram após a grande decisão.

A edição de 2021 tem atingido altos índices de audiência pelo Brasil. De acordo com dados do Ibope, no primeiro mês de exibição, a média de público do reality na Grande Vitória foi de 435 mil pessoas diariamente. Em relação à concorrência, o programa teve 190% e 180% de audiência a mais que as emissoras terceira e segunda colocadas, respectivamente.

Texto e apuração de Leandro Neves e Thiago Almeida

Valorização do trabalho de acesso à Justiça

Peça da campanha da Adepes Crédito: Adepes

A Associação dos Defensores Públicos do Estado do Espírito Santo (Adepes) está com nova campanha no ar com o objetivo de apresentar e valorizar o trabalho em defesa de quem necessita de acesso gratuito à Justiça. Com o slogan "ADEPES. Com você, por você", uma das estratégias de comunicação escolhidas é compartilhar as experiências de quem precisou de atendimento e teve suas causas assistidas por meio do trabalho de Defensoras e Defensores Públicos.

Foram produzidos vídeos institucionais – com um VT sendo veiculado durante o Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta; spots para rádio, com veiculação na rádio CBN Vitória; outdoors em Vitória e Vila Velha; e peças em mídias sociais. A campanha foi criada e produzida pela Be Happier, em parceria com a agência Inova.

Criada em 21 de maio de 1993, a Adepes é o órgão representativo das Defensoras e Defensores Públicos em atividade e aposentados no Espírito Santo. O trabalho é focado na defesa das prerrogativas institucionais, bem como nos direitos e interesses individuais e coletivos dos associados e associadas.

Nova forma de venda no Shopping Vila Velha

O Shopping Vila Velha conta com uma nova modalidade de comercialização, oferecendo atendimento virtual via WhatsApp. Agora o cliente pode solicitar a ajuda de um profissional para comprar aquilo que precisa, de onde ele estiver, com acesso à diversidade de produtos e preços. Escolhido o item, o cliente pode recebê-lo em casa ou passar no local para retirá-lo via drive-thru.

Pessoa fazendo compra via celular Crédito: Semevent do Pixabay

A gerente de Marketing do shopping, Carolina Marapodi, comemora o novo formato personalizado, que chega ao Estado em um momento de crescimento de compras on-line, garantindo mais conforto e agilidade aos consumidores.

"O assistente está no shopping e realiza a compra pelo cliente, garantindo a entrega do produto em domicílio ou no sistema drive-thru. O pagamento é feito com envio de um link, com o valor do produto e da taxa do serviço e de entrega, se for o caso. A experiência é completa porque o profissional faz a pesquisa das opções de produtos, preços, envia vídeos e fotos e permite uma interação total com o cliente. " Carolina Marapodi - Gerente de Marketing do Shopping Vila Velha

Segundo ela, o shopping é cada vez mais um local que oferece experiências para além do consumo. “Sabemos que o shopping é lugar de lazer, interação, entretenimento... É um espaço de vivência que oferece atrativos presenciais insubstituíveis e seguimos trabalhando nesse sentido para oferecer o melhor a quem vem até nós, independente do motivo. Ao mesmo tempo, queremos que, num momento de maior urgência ou falta de tempo, o cliente que preferir a comodidade de receber seu produto em casa possa contar com o apoio do assistente de compras, sendo também atendido em sua demanda”, completa.

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.