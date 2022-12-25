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Sistema SINAPRO/FENAPRO

SINAPRO-ES participa de encontro nacional das lideranças da propaganda em Minas Gerais

O evento apontou as diretrizes do trabalho a ser realizado em 2023 com o objetivo de fortalecer a atividade

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 23:43

Públicado em 

24 dez 2022 às 23:43
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Alexandre Pedroni, presidente do SInapro-ES no encontro em Minas Gerais
Alexandre Pedroni, presidente do Sinapro-ES, no Encontro Nacional das Lideranças da Propaganda, em Minas Gerais Crédito: divulgação
O SINAPRO-ES participou, no final de novembro, do Encontro Nacional das Lideranças da Propaganda, promovido pelo Sistema SINAPRO/FENAPRO. O evento apontou as diretrizes do trabalho a ser realizado em 2023 com o objetivo de fortalecer a atividade.
A programação contou com uma intensa agenda de atividades, com debates e apresentações a fim de demonstrar o foco no apoio à transformação e o desenvolvimento das agências de propaganda e, consequentemente, de toda a indústria da comunicação.
Lideranças no Encontro Nacional
Participantes do Encontro Nacional das Lideranças da Propaganda, realizado em novembro Crédito: divulgação
Agenda movimentada em 2023
O Sistema Sinapro/Fenapro prepara uma extensa agenda de iniciativas para o ano de 2023. As atividades serão comandadas por grupos de trabalho específicos para temas relevantes. Entre eles, a Integração Nacional da Lista Referencial de Preços, com o objetivo de unificar a linguagem da referência de preços praticados pelo setor publicitário em todo o Brasil; o desenvolvimento de ações estratégicas voltadas para Atração e Retenção de Talentos; o projeto Central Licitações Públicas, para atuar de forma preventiva e defensiva no ambiente licitatório de contratação de agências em todo o país, e o Monitoramento de leis e Interlocução Parlamentar, que prevê a contratação de um escritório especializado para apoiar o setor na discussão de projetos em tramitação no governo – área esta que será comandada por Dudu Godoy, VP da Fenapro e Presidente do Sinapro-SP.

Talento capixaba no exterior

A Balaio Design + Estratégia começou a desbravar novos territórios. A agência assinou o primeiro contrato internacional com um cliente no Uruguai. 
"Estamos muito contentes por alcançar esse marco e esperamos que esse seja o primeiro de muitos projetos que nos ajudarão a levar a bandeira do design capixaba para o mundo. Em breve, vamos contar um pouco mais sobre esse projeto.", divulgou a agência em seu perfil oficial no Instagram.

Café Numero Um faz collab com Boden Club

Caixa da edição limitada da parceria entre Café Número Um e Bolden
Caixa da edição limitada da parceria entre Café Número Um e Bolden Crédito: divulgação
Clube de assinatura de cafés especiais, a Boden Club se uniu ao Café Numero Um para criação de uma collab com edição limitada 100% capixaba, com cafés diferentes e especiais em sabor, aroma e história. A parceria envolve marcas em diferentes momentos de sua trajetória, mas com valores em comum: a paixão pelo café capixaba, pela inovação e pelo empreendedorismo.
Com identidade visual criada pela equipe de design gráfico da Boden, a caixa da collab traz uma caneca exclusiva com ilustração personalizada e três cafés com pontuação acima de 82 pontos, em embalagens diferenciadas com rótulo inspirado em fotos reais feitas nos sítios. O objetivo é que a parceria entre Café Numero Um e Boden Club continue em 2023.

Próxima edição em 2023

A coluna retorna ao ar na segunda quinzena de janeiro. Muito obrigado por sua audiência em 2022. Boas festas!

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.
Se você quiser participar enviando sua sugestão de pauta, crítica ou comentário sobre a coluna, entre contato com a gente pelo e-mail: [email protected]

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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