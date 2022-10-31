MP Publicidade completa 35 anos focada na inteligência criativa

Equipe da MP Publicidade na sede da agência, localizada na Prainha, em Vila Velha Crédito: MP Publicidade

A MP Publicidade completa 35 anos em 2022 com muito a comemorar. A agência é destacada nacionalmente pelo êxito de várias de suas campanhas, atendendo a diversos segmentos: desde o financeiro até o supermercadista. Segundo a Chief Creative Officer (CCO), Mônica Debbané, os trabalhos mais marcantes foram os que conseguiram imprimir uma identidade de comunicação própria aos clientes.

“Graças a parceria cliente e agência e relacionamentos duradouros, construímos verdadeiros legados para nossos anunciantes. Esta é a marca da MP e foi o que mais fizemos nesses 35 anos.”, afirma a CCO da agência.

Uma campanha de aniversário foi lançada em setembro e tem como peça principal um filme digital que mostra um pouco da trajetória da empresa, com o conceito: MP 35 anos. Infinitas (im)possibilidades. As vozes que narram o vídeo são da própria equipe da Prainha.

A comemoração tem sido revertida também em trabalhos vinculados a causas sociais. “Começamos dando o pontapé inicial para que a MP seja uma empresa lixo zero, em parceria com a Folha Composta; durante o Setembro Dourado, lançamos a campanha de retinoblastoma para a Acacci – o câncer ocular mais comum em crianças; e, em outubro, trabalhamos com o câncer de mama.

Mercado atual exige atualização constante

Ao longo de três décadas e meia, houve inúmeras mudanças no comportamento social, nos hábitos das pessoas e nas tecnologias. As empresas de comunicação e de marketing precisaram rever competências e processos para continuarem relevantes e entregarem valor, exercício que tem sido constante por conta das transformações cada vez mais velozes.

Time de Criação da MP Publicidade, com Mônica Debbané ao centro Crédito: MP Publicidade

“A quantidade de pontos de contato que precisamos entregar para um consumidor omnichannel é tão grande que se você não dominar a jornada dele e conversar de um jeito único, diferente para cada meio, possivelmente você não vai conseguir reter a sua atenção e muito menos convencê-lo em experimentar ou comprar um produto ou serviço.”, avalia.

Devido a esse cenário, a CCO afirma que a agência caminha para trabalhar com inteligência criativa, unindo a criatividade com dados para entregar estratégias embasadas, pertinentes e focadas em entregar resultados e sucesso para os negócios. Ela ressalta, no entanto, que tudo precisa ser “pensado de forma genuína, desenhado à luz do DNA do seu cliente consumidor”.

Confiram alguns dos cases da MP:

Autoglass: “Quebrou, trincou? Autoglass resolve”. Essa assinatura sonora ecoou em rede nacional nos filmes produzidos para a marca com storytelling pautado no humor. Até no espaço se ouviu.

Banestes: lançamento do personagem Dindin. Um cofrinho de porquinho que ganhou vida e virou o protagonista da campanha feita para o banco, que bateu recordes de contas de poupança.

Extrabom: a pisadinha do Preço Bom, embalada pela dancinha do Tiktok, ditou o ritmo das promoções da rede de supermercado e levou a musicalidade para o varejo. ♫ Abastecer a geladeira, a semana inteira!?!? O preço é bom. O preço é bom todo dia. Todo dia o preço é bom! ♫

Hortifruti: frutas, verduras e legumes foram elevados ao status de celebridades e a marca, que era sinônimo da categoria, transformou-se em uma das mais queridas e admiradas do varejo do Brasil.

Secretaria da Saúde do Governo do Estado: criação do Movimento 21 Dias. Além da campanha, desenvolveram um APP com gamificação e desafios para que a população pudesse experimentar as mudanças de hábitos para uma vida mais saudável por 21 dias. Deu tão certo que virou um programa de governo.

Tintas Elite: criação do mascote Tiel, o pintor simpático em 3D. Além de estrelar a campanha e ir às ruas e ao PDV, o personagem ganhou conta nas redes sociais para que pudesse interagir com os fãs da marca.

Unimed Vitória: sabe a carteirinha do plano de saúde que a mãe pergunta ao filho se ele está levando quando sai? Foi inspirado na vida que criaram a campanha “A carteirinha que cuida”. Nela, o objeto ganha protagonismo e status afetivo. Ressignificaram um ícone, símbolo de atendimento, para se transformar num símbolo de afetividade, proteção e confiança.

"A verdade é que quanto mais nos aprofundamos na essência da marca, seu produto ou serviço, mais intimidade geramos entre ela e seus consumidores. A cadência na comunicação é o que dá sentido e gera valor. Não são jobs isolados, são oportunidades de comunicação que juntas constroem patrimônio valoroso para as marcas." Mônica Debbané - CCO da MP Publicidade

35ª edição do Festival Colibri

Troféu do Festival Colibri Crédito: Divulgação

A maior premiação da publicidade capixaba, o Festival Colibri, também está completando 35 anos e será realizada no próximo dia 10 de novembro, em formato on-line e presencial. As palestras e oficinas acontecerão na Base 27, no período da manhã (9h às 12h) e da tarde (14h às 18h), e a cerimônia para celebração dos vencedores, no espaço Na Vista, a partir das 19h30. Ambos os espaços ficam localizados na Enseada do Suá, em Vitória.

As categorias de premiação abrangem agências, fornecedores, profissionais de agências e profissionais de veículos/MKT. O prazo para a inscrição de profissionais e de estudantes se encerra nesta segunda-feira (31/10).

Categorias profissionais

Após a avaliação do júri profissional, haverá abertura de votação popular com validação de apenas um voto por pessoa. A escolha popular ocorrerá de 1º a 8 de novembro. O shortlist poderá ter mais de cinco profissionais, caso haja empate na pontuação do quinto colocado.

Poderão concorrer nessa categoria: ProfissionaI de Atendimento, Profissional de Criação - Redação, Profissional de Criação - Diretor de Arte, Profissional de Mídia, Profissional de Digital, Profissional de Marketing, Profissional Executivo de Contas

Profissionais do Ano 2022

Por falar em premiação, saíram os finalistas do Profissionais do Ano, promovido pela Globo. São 62 competidores, com 91 trabalhos. A seleção foi feita por um júri com 63 profissionais, entre criativos de agências, diretores de cena, produtores e executivos de entidades e anunciantes.

Ao todo, 600 materiais foram analisados nas diversas categorias. O anúncio dos vencedores será realizado na Bienal de São Paulo, prevista para acontecer em 17 de novembro, Dia da Criatividade.

Confira os finalistas:

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.