Conheça as marcas que desfilaram no espaço HZ e fizeram bonito no Sambão

Cada uma das marcas parceiras tiveram direito a um lounge com convidados Crédito: Arthur Louzada

“O Banestes apoia o Carnaval de Vitória por meio da Liga das Escolas de Samba, por acreditar na cultura como meio de transformação social, e de geração de postos de trabalho e renda”.

A declaração é do gerente de Marketing do Banestes, Rodolfo Harckbart, marca que “desfilou” no carnaval de Vitória, realizado no último fim de semana (10,11 e 12/02) no Sambão do Povo.

O gerente de Marketing do Banestes, Rodolfo Harckbart, acredita que apoiar o carnaval capixaba é acreditar na cultura como meio de transformação social Crédito: Divulgação

Rodolfo acrescentou que, além de apoiar nossa maior festa popular, o Banestes realizou uma “bela parceria” com a Rede Gazeta, garantindo visibilidade ao banco.

"Essa parceria garante visibilidade nacional – não somente da festa popular, como também da nossa marca –, por meio da estratégia 360° que engloba todos os meios de comunicação da Rede, com credibilidade reconhecida pelos capixabas" Rodolfo Harckbart, - gerente de Marketing do Banestes

O banco foi um dos patrocinadores da Liga das Escolas de Samba e da transmissão do carnaval de Vitória, realizada pela TV Gazeta no sábado.

A marca “Extrabom” foi outra que marcou presença no camarote P12 durante o carnaval de Vitória. “Temos orgulho de ser capixaba, valorizamos o que é da nossa terra e temos a honra de poder fazer parte do dia a dia das famílias, por isso não poderíamos ficar de fora do nosso carnaval”, disse Yuri Fernandes, gerente de Marketing do Extrabom.

A marca apareceu de duas formas na folia: no terceiro andar, ocupando um lounge para convidados exclusivos no espaço HZ da Rede Gazeta; e com ações promocionais de entrega de taças e pochetes em todos os ambientes do camarote.

Yuri Fernandes, gerente de Marketing do Extrabom: "Temos orgulho de ser capixaba e de valorizar o que é da nossa terra" Crédito: Divulgação

Yuri acrescentou que considera extremamente importante para a marca estar presente em um momento como esse. “É um momento único que temos para nos relacionar com o capixaba, valorizando a nossa cultura e o nosso povo”.

As marcas Sipollati, Grand Construtora, Casa do Serralheiro, BYD, Up Health, VP Energia Solar, OCB (Simpatia é quase amor) e BV Financeira (Acelera que é carnaval) também marcaram presença no carnaval capixaba.

Já as marcas Multivix, Consórcio Contauto, BYD-Kurumá Vitória Motors, Sicoob, Construtora Épura, Shopping Vitória, Óticas Paris, Águia Branca, Impacto Pneus e Detran montaram o bloco das ações promocionais. Confira abaixo:

Confira as marcas e ações que "desfilaram" no Carnaval

MP cria marchinha pra alertar sobre a importância da destinação correta de resíduos

A MP Publicidade encontrou uma forma inovadora e divertida de conscientizar sobre a destinação correta de resíduos durante o carnaval, época de crescimento considerável de lixo nas cidades. Não é uma surpresa para quem acompanha a marca, que tem 35 anos de mercado. Há pelo menos duas décadas, a equipe se envolve com a causa ambiental de forma voluntária e presta diversos serviços em várias campanhas. “São pequenos gestos para agigantar o tema e chamar as pessoas para ajudar nessa missão. Esperamos que esta marchinha tome a avenida e o coração de todo mundo”, conta a diretora de criação Mônica Debbanė, responsável pela letra do jingle.

A música também foi escrita por Marília Debbanė e teve a concepção melódica desenvolvida por Augusto Debbanė. A execução ficou por conta do Paulo César - PC, da produtora Nova Arte. Confira a letra completa do enredo:

MP Carnaval 2023