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Mercado financeiro

Adivinhar o que vai acontecer na economia não é fácil para ninguém

O fato é que qualquer economista que registre honestamente o histórico de suas previsões logo aprende a ser humilde, como diz, de cadeira, o Prêmio Nobel Paul Krugman

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Públicado em 

05 fev 2022 às 02:00
Evandro Milet

Colunista

Evandro Milet

B3, Bolsa de Valores de São Paulo, tem recebido cada vez mais investidores pessoa-física
B3, Bolsa de Valores de São Paulo Crédito: Gustavo Scatena
Conta-se que o presidente Truman dizia procurar economistas de um braço só, porque depois de uma explicação eles sempre falavam: “on the other hand”. Mas reconheçamos que não é fácil saber o que vai acontecer com a economia, principalmente no Brasil onde, segundo Pedro Malan, até o passado é imprevisível.
Edmar Bacha, um dos pais do Plano Real, disse que Deus inventou o câmbio para humilhar os economistas, difícil alguém acertar. Delfim Netto debochava, contando que todos usavam um número cabalístico, no qual o câmbio estaria sempre defasado em 30% em qualquer situação. Aliás Deus, ou Alá no caso, também humilha quem tenta prever o preço do barril de petróleo. As variáveis são tantas, não só econômicas como políticas, mas também psicológicas (psicólogos já ganharam Prêmio Nobel de economia) que não dá para culpar economistas e analistas de mercado. Mas a tentativa de prever o que vai acontecer faz parte de um mercado que se alimenta de expectativas, e é fundamental que existam bons analistas.
E eles sabem rir de si mesmos com suas piadas técnicas: “Quando foi que os ancestrais do ser humano deixaram de andar em quatro patas e começaram a caminhar com os dois pés? Resposta: Quando o valor presente dos seus benefícios futuros ultrapassou seus custos”.

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Os políticos aproveitam para tripudiar, como Ronald Reagan dizendo que os economistas são pessoas que às vezes veem uma coisa funcionando na prática e se perguntam se funcionaria na teoria. De fato, casar economia com política não é fácil. “A primeira lição da economia é a escassez: nunca há o suficiente de coisa alguma para satisfazer plenamente todos que a querem. A primeira lição da política é desconsiderar a primeira lição da economia”. (Thomas Sowell, economista americano).
No mercado financeiro também há insegurança. Metade dos analistas afirma que a Bolsa vai subir e a outra metade diz que vai cair. Estudos econômicos normalmente recomendam que o melhor momento para comprar alguma coisa é o ano passado.
O fato é que qualquer economista que registre honestamente o histórico de suas previsões logo aprende a ser humilde, como diz, de cadeira, o Prêmio Nobel Paul Krugman. Pelo menos se sabe que não existe nada de completamente errado no mundo, mesmo um relógio parado (analógico) consegue estar certo duas vezes ao dia.
Mas a Bolsa é um negócio esquisito até para fazer conta e a matemática não coopera. Se uma ação cair 50% vai ter que subir 100% para voltar ao mesmo valor. Na dúvida, se o mercado vai subir ou descer é melhor dizer que o mercado ficará volátil. Na realidade, essa é a expressão para dizer “não sei”, em linguagem de mercado.
E cada pessoa enxerga o mercado do seu ponto de vista, como aqueles dois amigos, um deles muito pão-duro, que correram atrás do ônibus, mas não conseguiram alcançá-lo e foram para o seu destino a pé. O pão duro logo ponderou: “Pelo menos economizamos a passagem”. O outro, irritado, bateu de volta: “Se eu soubesse que era assim, teria corrido atrás de um táxi e economizaria mais”.
Enquanto a turma do rooftop tenta prever a economia e se distrai na Bolsa, a turma da laje se vira como pode. No Largo da Carioca, no centro do Rio, não muito longe do prédio que abrigava a Bolsa, o vendedor criativo, que não tem tempo de pensar em visão de futuro, dava aula de economia anunciando cachorro-quente sem salsicha pela metade do preço.

Evandro Milet

É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque.

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