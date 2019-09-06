As contradições de Bolsonaro no combate à corrupção

Coluna Vitor Vogas - 07/09/2019 Crédito: Amarildo

2018. O plano de governo de Bolsonaro, “O Caminho da Prosperidade”, dá ênfase à palavra “libertação”. A promessa grandiosa era a de “libertar os brasileiros”, o que incluiria, é claro, libertar-nos do flagelo da corrupção. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República com discurso anticorrupção. Foi esse, entre outros aspectos, o motivo que levou milhões de brasileiros a canalizarem para ele suas esperanças em. O plano de governo de Bolsonaro, “O Caminho da Prosperidade”, dá ênfase à palavra. A promessa grandiosa era a de “libertar os brasileiros”, o que incluiria, é claro, libertar-nos do flagelo da

Passados pouco mais de oito meses de governo, a expectativa cedeu lugar à realidade. Sejamos francos: o presidente Bolsonaro não fez, até aqui, nenhum gesto concreto que indique compromisso real com o combate à corrupção. Pelo contrário. Os sinais são péssimos.

Sem o menor pudor ou embaraço, Bolsonaro tem interferido - e declarado abertamente a sua intenção de interferir - na direção de órgãos vitais no enfrentamento ao crime organizado e de colarinho branco. Órgãos cujo sucesso no cumprimento dessa missão depende, fundamentalmente, da autonomia funcional e da independência absoluta em relação a qualquer governo.

Rio de Janeiro, onde o clã Bolsonaro tem sua base, pelo “de Manaus”. Até o mais cândido dos ingênuos desconfia de que o “porquê” sejam Sem mais nem menos e sem explicar direito o porquê, tentou trocar o superintendente da PF no, onde o clã Bolsonaro tem sua base, pelo “de Manaus”. Até o mais cândido dos ingênuos desconfia de que o “porquê” sejam investigações da PF que incomodam Bolsonaro porque envolvem o seu filho Flávio e outras pessoas diretamente ligadas a ele

Na mesma linha, Bolsonaro tem feito gestões para trocar auditores fiscais à frente de postos estratégicos da Receita Federal , como as unidades da Barra da Tijuca - onde mora Bolsonaro - e do Porto de Itaguaí, também no Rio, considerado estratégico para a atuação de milícias fluminenses, tanto no tráfico de drogas como no de armas.

COAF BEM LONGE DE MORO

Quanto ao Coaf , o ex-juiz Sergio Moro se uniu a Bolsonaro e aceitou tornar-se seu ministro da Justiça com um grande sonho de consumo: transferir para debaixo da sua asa o órgão de inteligência sobre atividades financeiras, tão importante em operações como a Lava Jato. Nada feito.

EX-JUIZ FEITO DE GATO E SAPATO

Num golpe de mestre, Bolsonaro o trouxe para seu lado logo após a vitória eleitoral, a fim de transferir a seu ministério a marca “Lava Jato” e reforçar, ao menos no campo simbólico, o pretenso compromisso de seu governo no enfrentamento ao crime (inclusive, a corrupção). Só que Moro está todo amarrado.

De potencial superministro, passou à condição de marionete, ou mascote, de Bolsonaro. É um símbolo, um troféu na prateleira do presidente, cujo real poder de decisão vai sendo atrofiado, podado pela baioneta do próprio Bolsonaro, a cada dia que passa.