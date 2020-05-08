Pincéis: como conhecer as cerdas, formatos e higienizá-los

Você sempre achou exagero ter aquele monte de pincéis na penteadeira? Pois saiba que cada um deles tem uma função específica e utilizar o pincel correto pode facilitar muito o processo da maquiagem. O modelo, as cerdas desempenham um papel importante e ideal para cada parte da maquiagem.
Além disso, nunca foi tão importante cuidar da higiene de todos os produtos de beleza como agora, principalmente os que vão ao rosto. Todo pincel e esponja de maquiagem precisa ser lavado regularmente, pois além de acumular bactérias e impurezas da pele, os resquícios de produtos que ficam nas cerdas podem alterar o tom ou a textura da maquiagem, estragando a produção.
Confira todas as dicas no vídeo.