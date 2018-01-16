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Leonel Ximenes

Catarinenses querem anular título dado por Temer a Santa Teresa

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 16:39

Públicado em 

16 jan 2018 às 16:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Desfile de descendentes de italianos em Santa Teresa, cidade pioneira da imigração italiana no Brasil, segundo decreto presidencial. Crédito: Gazeta Online
Historiadores, políticos e lideranças da comunidade de origem italiana em Santa Catarina vão se reunir nesta sexta-feira, na Assembleia Legislativa local, para definir formas de mobilização para que seja anulado o decreto do presidente Temer que reconhece Santa Teresa, no Espírito Santo, como cidade pioneira da imigração italiana no Brasil. 
Segundo o historiador Paulo Vendelino Kons, da cidade de Brusque, o decreto presidencial é um  “um erro histórico”. De acordo com o catarinense,  bem antes de os italianos chegarem no Espírito Santo eles tinham chegado a Santa Catarina. Kons refere-se aos 132 imigrantes católicos do então Reino da Sardenha que, em 1836, fundaram a Colônia Nova Itália, localizada no Vale do Rio Tijucas Grande, hoje município de São João Batista, a 74 quilômetros de Florianópolis.
Mas, segundo o diretor do Arquivo Público do Espírito Santo, Cilmar Franceschetto, os catarinenses estão equivocados. "Essas imigrações foram casos isolados. Se a gente for começar a remexer e pegar lá atrás a vamos chegar até a Américo Vespúcio, que chegou na América primeiro", ironiza.
"Em 1874, a chamada Expedição Tabacchi abre a imigração italiana, em massa, para as Américas. Eles se revoltaram contra dom Pedro Tabachi em Aracruz e parte deles foi para Santa Teresa. Foram 145 imigrantes. Por isso, o pioneirismo do Espírito Santo e de Santa Teresa em receber esses imigrantes", explica o diretor do Arquivo Público.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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