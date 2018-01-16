Catarinenses querem anular título dado por Temer a Santa Teresa

Desfile de descendentes de italianos em Santa Teresa, cidade pioneira da imigração italiana no Brasil, segundo decreto presidencial. Crédito: Gazeta Online

Historiadores, políticos e lideranças da comunidade de origem italiana em Santa Catarina vão se reunir nesta sexta-feira, na Assembleia Legislativa local, para definir formas de mobilização para que seja anulado o decreto do presidente Temer que reconhece Santa Teresa, no Espírito Santo, como cidade pioneira da imigração italiana no Brasil.

Segundo o historiador Paulo Vendelino Kons, da cidade de Brusque, o decreto presidencial é um “um erro histórico”. De acordo com o catarinense, bem antes de os italianos chegarem no Espírito Santo eles tinham chegado a Santa Catarina. Kons refere-se aos 132 imigrantes católicos do então Reino da Sardenha que, em 1836, fundaram a Colônia Nova Itália, localizada no Vale do Rio Tijucas Grande, hoje município de São João Batista, a 74 quilômetros de Florianópolis.

Mas, segundo o diretor do Arquivo Público do Espírito Santo, Cilmar Franceschetto, os catarinenses estão equivocados. "Essas imigrações foram casos isolados. Se a gente for começar a remexer e pegar lá atrás a vamos chegar até a Américo Vespúcio, que chegou na América primeiro", ironiza.