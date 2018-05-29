Casamento dos sonhos: do rústico ao sofisticado, lugares incríveis no ES

Casar na praia com um pôr do sol e o mar como cenário ou nas montanhas com a Pedra Azul ao fundo. Esses são alguns visuais escolhidos por casais no Espírito Santo. Cerimônias e festas podem ser celebradas em restaurantes à beira-mar, pousadas na Região Serrana, beach club, sítios e em cerimoniais com espaços ao ar livre. Há opções para eventos mais intimistas ou com muitos convidados. A escolha fica a critério do gosto e do bolso dos noivos. Para inspirar os casais, o Gazeta Online selecionou locais para colocar o sonho em prática.

Mas, antes de decidir pelo 'sim' em meio à natureza, é fundamental pensar em alguns detalhes. "Às vezes, as pessoas têm uma visão limitada sobre o casamento ao ar livre. O simples que elas pensam, na verdade, é o rústico. Para casar na praia, por exemplo, é necessário ter a estrutura de um cerimonial ao ar livre e pensar nos convidados", diz a cerimonialista Bia Fernandes.

Não se pode esquecer dos banheiros, de pensar nas datas que chovem mais e em espaços que acomodem crianças e idosos, indica Bia. Segundo a cerimonialista, algumas casas não marcam eventos em determinadas épocas do ano por conta do tempo.

"A gente está lidando com o sonho das pessoas. Tudo que os noivos não querem é se frustrar com isso. Eu não trabalho com casamento ao ar livre nos últimos finais de semana de outubro, primeira quinzena de novembro e depois do dia 12 no mês de junho. Na praia, é preciso observar a lua, a maré", complementa.

Bia conta que o estilo de casamento na praia também deve ser levado em conta. "Geralmente, o vestido da noiva é mais soltinho e a maioria dos noivos se casa descalço. É bem despojado", afirma.

Os valores para esse tipo de evento variam de acordo com local, serviços contratados e dia da semana. Alguns estabelecimentos oferecem apenas o espaço, sem o buffet, já outros têm o serviço completo. Veja as opções.

1 - CASAMENTO NA ILHA

Com 1.300 m² de área total e praia particular, o cerimonial Mokai é uma opção para quem deseja se casar pertinho do mar, mas com a estrutura de um cerimonial com capacidade para 200 pessoas. O espaço fica na Ilha do Boi de frente para o mar e possui área para shows e DJ. Por lá, atrações musicais são permitidas até as 22h. O buffet é feito com parceiros.

2 - NO ESTILO BEACH CLUB

Na Prainha, em Vila Velha, o Nook Beach Club aluga o espaço à beira-mar para casamentos, sem buffet. A capacidade da casa é de mil pessoas e a noiva, se quiser, pode chegar de lancha. O local tem uma particularidade: os casamentos agendados devem ser realizados no prazo máximo de seis meses. Eles não trabalham com prazos longos.

3 - O BUCOLISMO DE MANGUINHOS

No estilo pé na areia, o Espaço Maresias, em Manguinhos, é uma alternativa para os noivos que querem se casar realmente na praia. Com um ar bucólico, o local tem árvores que dão um charme ao altar que, geralmente, fica entre os troncos. O espaço tem um restaurante, que oferece o buffet para os eventos.

4 - 'SIM' EM NOVA ALMEIDA

A bela vista da Praia Grande, em Nova Almeida, na Serra, chama a atenção dos noivos que escolhem o Ninho da Roxinha. O local tem um espaço climatizado com capacidade para 400 pessoas. Utilizando também a área gramada, o número de convidados pode chegar a 700. Muitas cerimônias são realizadas na área externa, que possui mirante com pergolado e vista panorâmica do mar. Segundo a organizadora de eventos da casa, Thainara Lima, o tempo ideal de antecedência para reservar o local é de um ano e meio.

5 - OS ENCANTOS DA PEDRA AZUL

Um dos pontos turísticos mais famosos do Estado, a Pedra Azul é querida pelos noivos. Na pousada que leva o mesmo nome da pedra e tem o famoso Lago Negro, a procura é grande. "Recebo de quatro a cinco solicitações de orçamento por dia. Vão ter dois casamentos de noivos de fora do Estado (Campos e Salvador) e os noivos que estão cuidando de toda parte de recepção de convidados, eles estão tomando a iniciativa", diz o gerente de eventos da Pousada Pedra Azul, Paulo Falqueto.

Segundo o gerente, o local já tem solicitações para 2021. "Nós abrimos o nosso tarifário em um ano. Com um ano e dois meses, os noivos já podem começar a procurar. A capacidade no Salão do Lago é de 200 pessoas, se explorar as áreas verdes é de até 600 pessoas. No mês de julho, nós não realizamos casamentos. Nos outros meses, realizamos dois por mês, porque temos demandas de outros eventos", explica.

Falqueto dá uma dica aos casais que sonham em se casar no local. Nos dias de semana e domingo, o orçamento, que inclui a locação dos quartos da pousada, fica mais em conta.

Em julho, a pousada vai sediar um casamento sem convidados, com apenas noivos, juiz de paz e fotógrafo. "É elopement wedding. Sei que é comum em outros países, mas na pousada é uma novidade", conta o gerente. O termo elope em inglês significa "fugir".

6 - PERTINHO DA NATUREZA EM DOMINGOS MARTINS