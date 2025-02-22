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Gabriel Lordêllo | Cedoc A Gazeta
Rock e Samba

O dia em que ex-baterista dos Beatles tocou com escola de samba no ES

Pete Best, o primeiro baterista da inesquecível banda britânica de rock, esteve em Vitória no ano de 2011 e tocou com ritmistas da Novo Império

Jaciele Simoura

Reporter

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 08:53

Publicado em

22 fev 2025 às 08:53
O dia em que ex-baterista dos Beatles tocou com escola de samba no ES
O dia em que ex-baterista dos Beatles tocou com escola de samba no ES Crédito: Gabriel Lordêllo | Cedoc A Gazeta
Era 8 janeiro de 2011, em pleno verão, quando o Morro dos Alagoanos, em Vitória, recebia uma visita ilustre: o primeiro baterista e um dos fundadores dos Beatles, Pete Best. E para esquentar ainda mais o passeio, a personalidade tocou com integrantes da Orquestra Capixaba de Percussão — como se chama a bateria da Novo Império, escola de samba da região.
Em entrevista ao jornal A Gazeta na época, Pete Best contou que nunca tinha visto uma escola de samba e que tocar caixa foi fácil, o difícil mesmo era dançar com passistas. O ex-beatles estava na Capital do Espírito Santo para uma apresentação na Praia de Camburi, no dia seguinte à visita ao Morro do Alagoano — ele era convidado principal da banda Clube Big Beatles, que tocaria no espetáculo.
Para produzirmos essa capixapédia, fomos atrás de ritmistas que aparecem na reportagem de 2011 e encontramos Gleidson Maria dos Santos, mais conhecido no mundo do samba como "Mestre Glê". Quando Pete Best esteve em terras capixabas, ele era apenas um jovem ritmista, mas virou mestre da bateria da Novo Império alguns anos depois do encontro com o ex-Beatles e ficou até 2024. "Ele estava em tour no Brasil para conhecer vários ritmos e queria conhecer uma escola de samba. Nós fomos indicados. No encontro, trocamos umas ideias com ele, tocamos juntos e ele gostou muito", lembrou.
Durante a vinda do ex-baterista, A Gazeta também conversou com outros fãs. Um deles era morador de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo, que viajou até a Capital apenas para encontrar o ídolo.
Visita de Pete Best ao ES em 2011
Visita de Pete Best ao ES em 2011 Crédito: Cedoc A Gazeta
Durante o encontro do ex-baterista e a escola de samba, o cavaquinista da agremiação na época, Vinicius Moraes, preparou com a bateria uma versão da icônica música “Imagine” em ritmo de samba. "Eu adorei essa mistura de ritmos. Vim aqui e agora quero levá-los para tocar na Europa. Espero ainda voltar em Vitória muitas e muitas vezes”, comentou o astro britânico em 2011. Apesar da informal promessa, os ritmistas capixabas nunca foram levados ao continente europeu.

Pete Best, ex-Beatle, esteve com ritmistas da escola de samba Novo Império

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