Camarote Zig Zag receberá foliões dos EUA e Dinamarca

Os gringos estão de olho no Carnaval de Vitória, que entra na avenida nos próximos dias 14 e 15 de fevereiro. E vão conferir a folia do ES no Camarote Zig Zag, o espaço badalado da Rede Gazeta, no Sambão do Povo. A pianista capixaba Rita Geaquinto, que mora na Europa, chega para a folia no próximo dia 11, acompanhada de Arild Svendsen, da Noruega, e Kimberly Cardoza, dos (EUA).
A empresária e influencer Márcia Santos também convidou o atual diretor do conselho do time do Cruzeiro, de Minas Gerais, para conhecer o carnaval de Vix de camarote. Saulo Froes desembarca na Ilha na próxima semana ao lado de Lena Márcia Chaves.
BLOCO DE CARNAVAL
Rafael Miranda e Igor Sousa já estão em ritmo de folia e organizam a primeira edição do Bloco Origens para o próximo domingo (15), na Casa 7, no Centro de Vitória, a partir das 15 horas. Para os amantes de Carnaval, o bloco terá como atrações a Orquestra Ammor e o BatuqDellas, além do DJ Ihcarai. Há dez anos à frente da Origens, os empresários aproveitam o bloco para valorizar a cultura local.
SINAL VERDE PARA O BAILE SECRETO
Maria Sanz e Luciana Almeida já dispararam os convites para o Baile Secreto de 2020, que está marcado para a próxima quinta-feira (13), no Galpão 9. E a dupla Ana Coelho e Bruna Medeiros vai assinar a decoração de um dos eventos mais aguardados do carnaval da Ilha.
MÉDICA NA FOLIA
Já virou tradição! A médica pneumologista Jéssica Polese mais uma vez vai sair como destaque no carro abre-alas da Boa Vista no Carnaval de Vitória. Este ano a escola de Cariacica leva para o Sambão do Povo a história da música capixaba.