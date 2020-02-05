Camarote Zig Zag receberá foliões dos EUA e Dinamarca

Os foliões vão vestir camisetas roxas, na sexta (14) e laranja, no sábado (15) da marca capixaba Origens

A empresária e influencer Márcia Santos também convidou o atual diretor do conselho do time do Cruzeiro, de Minas Gerais, para conhecer o carnaval de Vix de camarote. Saulo Froes desembarca na Ilha na próxima semana ao lado de Lena Márcia Chaves.

Já virou tradição! A médica pneumologista Jéssica Polese mais uma vez vai sair como destaque no carro abre-alas da Boa Vista no Carnaval de Vitória. Este ano a escola de Cariacica leva para o Sambão do Povo a história da música capixaba.