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Renata Rasseli

Camarote Zig Zag receberá foliões dos EUA e Dinamarca

O espaço da Rede Gazeta no Carnaval de Vitória receberá  gringos e foliões de outras partes do país

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 11:00

Públicado em 

05 fev 2020 às 11:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Os foliões vão vestir camisetas roxas, na sexta (14) e laranja, no sábado (15) da marca capixaba Origens  Crédito: Divulgação
Os gringos estão de olho no Carnaval de Vitória, que entra na avenida nos próximos dias 14 e 15 de fevereiro. E vão conferir a folia do ES no Camarote Zig Zag, o espaço badalado da Rede Gazeta, no Sambão do Povo. A pianista capixaba Rita Geaquinto, que mora na Europa, chega para a folia no próximo dia 11, acompanhada de Arild Svendsen, da Noruega, e  Kimberly Cardoza, dos (EUA). 
A empresária e influencer Márcia Santos também convidou o atual diretor do conselho do time do Cruzeiro, de Minas Gerais, para conhecer o carnaval de Vix de camarote. Saulo Froes desembarca na Ilha na próxima semana ao lado de Lena Márcia Chaves. 

BLOCO DE CARNAVAL

Orquestra Ammor Crédito: Reprodução Instagram
Rafael Miranda e Igor Sousa já estão em ritmo de folia e organizam a primeira edição do Bloco Origens para o próximo domingo (15), na Casa 7, no Centro de Vitória, a partir das 15 horas. Para os amantes de Carnaval, o bloco terá como atrações a Orquestra Ammor e o BatuqDellas, além do DJ Ihcarai. Há dez anos à frente da Origens, os empresários aproveitam o bloco para valorizar a cultura local.

SINAL VERDE PARA O BAILE SECRETO

Luciana Almeida, Dj Alessandro De Prá e Maria Sanz: no Baile Secreto de 2019 Crédito: Mônica Zorzanelli
Maria Sanz e Luciana Almeida já dispararam os convites para o Baile Secreto de 2020, que está marcado para a próxima quinta-feira (13), no Galpão 9. E a dupla Ana Coelho e Bruna Medeiros vai assinar a decoração de um dos eventos mais aguardados do carnaval da Ilha. 

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MÉDICA NA FOLIA

Já virou tradição! A médica pneumologista Jéssica Polese mais uma vez vai sair como destaque no carro abre-alas da Boa Vista no Carnaval de Vitória. Este ano a escola de Cariacica leva para o Sambão do Povo a história da música capixaba.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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