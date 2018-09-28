Britney Spears faz 20 anos de carreira: confira retrospectiva de hits

Britney Spears em 1998, no clipe de Baby One More Time Crédito: Divulgação

Britney Spears faz aniversário apenas em dezembro porém, aos 37 anos, a cantora comemora, neste domingo (30), 20 anos de carreira musical. A data é marcada pelo lançamento de seu primeiro single "Baby One More Time", nos Estados Unidos.

Com ele e mais três canções, Britney Jean Spears deu início à sua carreira com uma turnê por shoppings americanos para promover seu álbum de estreia, que levou o mesmo nome do single e foi lançado apenas em 12 de janeiro de 1999. No show, a cantora apresentava os hits "Sometimes", "(You Drive Me) Crazy" e "I Was Born To Make You Happy", que se tornaram os singles sucessores do disco de sucesso, que chegou a vender 11 milhões de cópias no mundo.

Britney Spears em 1998 Crédito: Divulgação

Do estrondoso sucesso até os dias atuais, Britney Spears viu todas as faces da moeda da fama. Sua carreira de sucesso foi destacada pela Forbes em 2002, sendo Spears classificada como a celebridade mais poderosa do mundo. Mesmo após a crise de 2007 e as polêmicas de playback, ela se mantém como a princesa do pop - título reconhecido até pela rainha do pop, Madonna.

Poucos sabem, mas a música era originalmente chamada de "Hit Me Baby One More Time" e foi escrita para outro artista. Na época, o single foi feito especialmente para o grupo americano de R&B TLC - donas de músicas como "Watterfall" e "No Scrubs", que rejeitaram a faixa. Sorte para Britney, que curtiu a canção e despontou com sucesso.

Nesses 20 anos de carreira, "Baby One More Time" não foi o único sucesso do repertório de Britney que foi escrito originalmente para outras cantoras. "Toxic" (2003) e "I'm a Slave 4 U" (2001), talvez as mais icônicas músicas da história de Spears, foram feitas para outras cantoras. A primeira chegou a ser oferecida para Kylie Minogue, que rejeitou, e a segunda pensada para Janet Jackson. Mais pontos para a garota do Mississipi (EUA) que, na época, tinha a intenção de mudar a imagem teen para algo mais provocativo.

Decisões sucessivas e acertadas em parceria com seus produtores até 2004, com os lançamentos dos álbums "Oops... I Did It Again", "Britney", e "In The Zone". Depois, a loira resolveu dar uma pausa em sua carreira para cuidar da família. Mas nem aí ela ficou parada. Neste período teve o lançamento de "My Prerogative", "Do Somethin'" e "Someday (I Will Understand), esta última refletindo a maternidade com um clipe dela grávida.

Seu retorno, em 2007, - após o período "obscuro" com separação, reabilitação das drogas e do surto - mesmo não sendo elogiado no palco - quem se lembra da apresentação do VMA? -, recebeu muitos elogios no disco físico "Blackout". Afinal, o disco traz canções como "Piece of Me", "Break the Ice", "Radar" e "Gimme More".

Britney Spears em 1998 e em 2016 Crédito: Divulgação

De lá para cá, a princesinha continua lançando hits como "Circus", "Womanizer", "3", "Hold It Against Me", "Till The World Ends", "Piece of Me", "Work Bitch" entre outros tantos que só a mantieram no topo. Desde 2016 sem lançar um disco, os fãs esperam mais sucessos da cantora, ainda mais porque o nono disco da carreira de disco "Glory" foi muito mal aproveitado. Ele teve apenas dois singles – “Make Me…” (com G-Eazy) e “Slumber Party” (com Tinashe).

Enquanto o décimo disco não sai - a cantora iniciou as gravações em maio -, o Divirta-se selecionou 20 hits de Britney Spears para comemorar os 20 anos de carreira.

Baby One More Time

Sometimes

You Drive Me (Crazy)

Oops I Did It Again

Stronger

I'm a Slave 4U

Overprotected

Me Against The Music

Toxic

My Prerogative

Someday (I Will Understand)

Gimme More

Piece of Me

Break The Ice

Womanizer

Circus

Till The World Ends

I Wanna Go

Work Bitch