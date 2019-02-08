Sobrevivente do incêndio: 'Foi coisa de Deus estar vivo'

Um incêndio atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo em Vargem Grande, zona oeste do Rio Crédito: Fábio Motta/Agência Estado

O jogador Samuel Barbosa Costa, 16, das categorias de base do Flamengo , afirmou que foi um pesadelo o incêndio que atingiu o Ninho do Urubu nesta sexta-feira (08) e matou ao menos dez pessoas.

"Foi coisa de Deus estar vivo. Acordei por volta das 5h com uma fumaça forte no quarto, saí para saber o que estava acontecendo e vi muita fumaça e fogo", disse Samuel, que é zagueiro das categorias de base do clube e mora no Rio de Janeiro há seis anos.

De acordo com o jogador, o incêndio atingiu um contêiner com oito quartos e o seu era o segundo.

"O clima é de muita tristeza, ninguém acredita, é um pesadelo", disse o atleta à reportagem.

Para acalmar os familiares que moram em Teresina (PI) , Samuel gravou um vídeo após o incêndio para dizer que estava bem.

Na gravação, ele relata os momentos de sofrimento.

"A maioria dos atletas está bem. Alguns não conseguiram porque a intensidade de fogo era muita, muita. Aconteceu que o ar-condicionado pegou fogo, daí foi gerando um curto-circuito em todos os ar-condicionados, pegando tudo. Foi muito rápido, muito rápido. Não deu pra conseguir chamar quase ninguém", disse o zagueiro.

A família de Samuel foi do Piauí para o Rio há dois anos para que o jovem tentasse uma oportunidade no clube.

O Flamengo só abriga atletas de fora do estado. O rapaz ficava no alojamento de contêineres no CT. Sua família mora próximo, em uma casa no bairro de Vargem Grande.