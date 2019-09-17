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Rio de Janeiro

Sobe para 14 número de mortes em incêndio no Hospital Badim

A paciente internada estava no Hospital Israelita Albert Sabin

Publicado em 

17 set 2019 às 12:25

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 12:25

Incêndio atinge prédio do Hospital Badim, no bairro do Maracanã, zona Norte da cidade. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O Hospital Badim confirmou na tarde desta terça-feira (17) a morte de mais um paciente transferido depois do incêndio que destruiu o prédio na última quinta-feira (12), no Rio de Janeiro. A paciente internada estava no Hospital Israelita Albert Sabin. No total, já são 14 mortes desde o incidente.
Entre as vítimas, dez morreram no próprio local do incêndio, uma delas morreu momentos depois, quando já tinha sido transferida para o Hospital Albert Sabin. Na segunda-feira (16), o hospital confirmou a morte de um paciente que tinha sido encaminhado para o Copa D’Or.
Nesta terça-feira (17), foram confirmadas mais esta vítima, no Albert Sabin, e outra, que morreu durante a madrugada, no Hospital Samaritano.
> Defensoria sobre o Infantil: "Queremos evitar tragédia similar a do Rio'

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