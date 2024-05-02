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Enxurrada

Sobe para 13 número de mortos nos temporais do Rio Grande do Sul

Governo decretou estado de calamidade e pediu para que moradores da região do Vale do Taquari deixem suas casas

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 10:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mai 2024 às 10:14
SÃO PAULO - O Rio Grande do Sul registrou 13 mortes e 12 feridos em decorrência às fortes chuvas que atingem o estado. A informação é da Defesa Civil. O total de desaparecidos segue em 21 pessoas.
Ao todo, 134 municípios foram afetados. A região tem ao menos 5.257 pessoas desalojadas e 3.079 em abrigos. A estimativa é que 44.640 moradores tenham sido afetados pelas fortes chuvas.
As fortes chuvas que caíram durante a madrugada de terça-feira, 30, interditaram ruas nos bairros mais baixos de Venâncio Aires, no Vale do Taquari. A Defesa Civil bloqueou acessos e segue emitindo alertas e atualizando boletins
As fortes chuvas interditaram ruas nos bairros mais baixos de Venâncio Aires, no Vale do Taquari. A Defesa Civil bloqueou acessos e segue emitindo alertas e atualizando boletins Crédito: Leandro Osório/Ato Press/Folhapress - 01/05/2024
O governo pediu para os moradores do Vale do Taquari deixarem as áreas de risco na noite desta quarta-feira (1º) e procurarem abrigos públicos ou outros locais seguros para permanecerem durante a elevação do rio, prevista para a madrugada.
De acordo com a Defesa Civil Nacional, a previsão de enxurradas, alagamentos e inundações é muito alta nas regiões metropolitanas do estado do Rio Grande do Sul.
A orientação de evacuação abrange as seguintes cidades: Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado e Lajeado. A prefeita de Santa Tereza, Gisele Caumo (PP), afirmou que a previsão é que ocorra a maior enchente na história da cidade, agravada por deslizamentos que ocorrem na região. Segundo a Prefeitura de Roca Sales, o cenário é "absolutamente preocupante". Em Arroio do Meio, a previsão é que a enchente ultrapasse quatro metros da ocorrida em setembro.
"Saiam de suas casas e busquem locais seguros", pediu o governador Eduardo Leite (PSDB). "É muito importante, ainda nesta noite, que as pessoas saiam das suas casas e fiquem em segurança, porque o pior momento vai acontecer nesta madrugada", disse.

Estado de calamidade pública

O governo do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública no estado em edição extra do Diário Oficial publicada na noite desta quarta. O decreto estabelece que órgãos públicos prestem apoio à população nas áreas afetadas, em articulação com a Defesa Civil.
Os temporais destruíram moradias, estradas e pontes, além de comprometer o funcionamento de instituições públicas. As aulas nas escolas estaduais, por exemplo, foram suspensas nesta quinta e sexta-feira (3).
É observado um aumento significativo no volume dos rios Jacuí, Pardo, Taquari e Caí. Nos próximos dias, as regiões norte e nordeste do estado também devem começar a sofrer as consequências das chuvas. Locais com barragens estão sob alerta e os planos de atendimento em caso de emergência foram ativados.

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