Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Segurança suspeito de matar cliente com golpe de barra de ferro é preso
Goiânia

Segurança suspeito de matar cliente com golpe de barra de ferro é preso

O crime foi no dia 11 de maio deste ano. Segundo a polícia, José Henrique Ribeiro da Cunha tem antecedentes criminais e é violento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 ago 2024 às 14:42

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 14:42

José Henrique Ribeiro da Cunha foi preso na manhã desta quinta-feira (22)
José Henrique Ribeiro da Cunha foi preso na manhã desta quinta-feira (22) Crédito: Divulgação/Polícia Civil de Goiás
O segurança de uma boate de Goiânia foi preso na manhã desta quinta-feira (22) por suspeita de matar um cliente do estabelecimento com golpe de barra de ferro. José Henrique Ribeiro da Cunha foi detido após investigação da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios. O crime foi no dia 11 de maio deste ano, em uma casa de eventos localizada em Goiânia, no Setor Madre Germana 2.
O cliente teria tentado entrar na boate sem documento de identidade, razão pela qual foi impedido pelo segurança. Segundo a investigação da Polícia Civil, após não ter sua entrada autorizada, a vítima teria ficado em frente à boate, em via pública. Na ocasião, o segurança teria mandado que ele saísse de lá. A vítima se recusou e alegou que estava em via pública, diz a polícia. Em seguida, o segurança golpeou o cliente com uma barra de ferro na cabeça. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas morreu após alguns dias em coma.
Diversas testemunhas foram ouvidas pela polícia. A Delegacia de Homicídios representou pela decretação da prisão temporária do autor do crime. Pedido foi deferido pelo Poder Judiciário. O suspeito tem antecedentes criminais e, segundo a polícia, é violento. Na ficha criminal, constam crimes de lesão corporal, ameaça, dano qualificado, injúria, lesão corporal contra familiares e descumprimento de medida protetiva.
A defesa diz que José Henrique Ribeiro da Cunha não queria matar a vítima. "Tanto que se quisesse, a vítima não teria sido levada ao hospital, onde ficou internado por 28 dias. Se quisesse matar, José Henrique afirma que teria matado no local, sem chance de socorro. Maiores detalhes serão apurados durante a instrução processual", diz nota enviada ao UOL pelo advogado Paulo Fernando Chadú Ribeiro Borges.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Polícia Civil Goiânia (GO) Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estudantes transformam citronela em repelente gratuito em Colatina
Imagem de destaque
4 flores fáceis de cuidar que vão deixar seu jardim lindo no outono
Imagem de destaque
Entenda como o consumo excessivo e ocasional de álcool é um risco para o fígado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados