Segurança suspeito de matar cliente com golpe de barra de ferro é preso

José Henrique Ribeiro da Cunha foi preso na manhã desta quinta-feira (22) Crédito: Divulgação/Polícia Civil de Goiás

O segurança de uma boate de Goiânia foi preso na manhã desta quinta-feira (22) por suspeita de matar um cliente do estabelecimento com golpe de barra de ferro. José Henrique Ribeiro da Cunha foi detido após investigação da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios. O crime foi no dia 11 de maio deste ano, em uma casa de eventos localizada em Goiânia, no Setor Madre Germana 2.

O cliente teria tentado entrar na boate sem documento de identidade, razão pela qual foi impedido pelo segurança. Segundo a investigação da Polícia Civil, após não ter sua entrada autorizada, a vítima teria ficado em frente à boate, em via pública. Na ocasião, o segurança teria mandado que ele saísse de lá. A vítima se recusou e alegou que estava em via pública, diz a polícia. Em seguida, o segurança golpeou o cliente com uma barra de ferro na cabeça. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas morreu após alguns dias em coma.

Diversas testemunhas foram ouvidas pela polícia. A Delegacia de Homicídios representou pela decretação da prisão temporária do autor do crime. Pedido foi deferido pelo Poder Judiciário. O suspeito tem antecedentes criminais e, segundo a polícia, é violento. Na ficha criminal, constam crimes de lesão corporal, ameaça, dano qualificado, injúria, lesão corporal contra familiares e descumprimento de medida protetiva.