Rio é a 2ª cidade mais segura do Brasil, diz Witzel no Rock in Rio

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), disse na noite de sexta-feira, 27, que a capital fluminense é a segunda cidade mais segura do País, ao comemorar o fluxo de turistas trazidos pelo festival de música começou na sexta-feira e vai até o próximo fim de semana. , disse na noite de sexta-feira, 27, que a capital fluminense é a segunda cidade maisdo País, ao comemorar o fluxo de turistas trazidos pelo Rock in Rio . O tradicionalcomeçou na sexta-feira e vai até o próximo fim de semana.

"Recebemos hoje um dado do ISP (Instituto de Segurança Pública do Estado) muito importante. Estamos com índices que nos torna a segunda cidade mais segura do Brasil, indo a caminho de se transformar na mais segura. Isso é uma alegria, é um momento muito especial", afirmou Witzel a jornalistas, ao ser abordado no camarote VIP do Rock in Rio, conforme vídeo publicado pelo portal "G1".

O governador não explicou a que índices do ISP se referiu, nem mencionou qual seria a cidade mais segura do País. O ISP produz dados sobre a criminalidade no Rio, como número de homicídios, roubos, furtos e mortos em confronto com policiais, compilados com base nos Registros de Ocorrência (ROs) lavrados nas delegacias de Polícia Civil. Divulgados mensalmente, os informes com os dados não trazem comparações com outros Estados o mais recente informe, referente a agosto, foi divulgado no último dia 19, como consta no site do órgão.