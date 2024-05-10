Porto Alegre constrói dique com sacos de areia para evitar avanço da água

Dique provisório está sendo construído na região da rua Duque de Caxias para evitar que a água chegue aos bairros Cidade Baixa e Menino Deus.
Obra permitirá que a Ebap (Estação de Bombeamento de Águas Pluviais) 15 volte a funcionar. Do total de 23 casas de bombas, como também são chamadas as estações, que existem em Porto Alegre, apenas seis estão em funcionamento.
Casas de bomba conseguem bombear a água em até três metros. Quando o limite é superado, a estação não funciona corretamente e pode até causar choques elétricos.
CHUVAS E GUAÍBA DEVE VOLTAR AOS 5 METROS
A chuva voltou a Porto Alegre na manhã desta sexta. A projeção da meteorologia é de que a capital e outros municípios gaúchos tenham chuvas fortes ao longo de todo o fim de semana.
Alerta de perigo potencial foi feito à capital. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), até 50 milímetros de chuva podem ser registrados na capital nesta sexta, com risco de ventos intensos de até 60 km/h. O alerta entrou em vigor às 9h52 e é válido até 23h59.
Tempo deve melhorar somente na terça-feira (14). Uma massa de ar seco e frio deve trazer o sol de volta à capital e a outros municípios do estado, segundo o MetSul. Cidades do estado podem ter entre 150 e 200 milímetros de chuva.