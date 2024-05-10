Porto Alegre constrói dique com sacos de areia para evitar avanço da água

Dique provisório está sendo construído na região da rua Duque de Caxias para evitar que a água chegue aos bairros Cidade Baixa e Menino Deus.

Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, inundado após chuvas no Rio Grande do Sul Crédito: @AeroEntusiasta/Reprodução

Obra permitirá que a Ebap (Estação de Bombeamento de Águas Pluviais) 15 volte a funcionar. Do total de 23 casas de bombas, como também são chamadas as estações, que existem em Porto Alegre, apenas seis estão em funcionamento.

Casas de bomba conseguem bombear a água em até três metros. Quando o limite é superado, a estação não funciona corretamente e pode até causar choques elétricos.

CHUVAS E GUAÍBA DEVE VOLTAR AOS 5 METROS

A chuva voltou a Porto Alegre na manhã desta sexta. A projeção da meteorologia é de que a capital e outros municípios gaúchos tenham chuvas fortes ao longo de todo o fim de semana.

Alerta de perigo potencial foi feito à capital. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), até 50 milímetros de chuva podem ser registrados na capital nesta sexta, com risco de ventos intensos de até 60 km/h. O alerta entrou em vigor às 9h52 e é válido até 23h59.