Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Porto Alegre constrói dique com sacos de areia para evitar avanço da água
Chuva no RS

Porto Alegre constrói dique com sacos de areia para evitar avanço da água

O Dmae (Departamento de Água e Esgotos) de Porto Alegre anunciou nesta sexta-feira (10) que está construindo um dique com sacos de areia pa...

Publicado em 10 de Maio de 2024 às 16:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mai 2024 às 16:10
Dique provisório está sendo construído na região da rua Duque de Caxias para evitar que a água chegue aos bairros Cidade Baixa e Menino Deus.
Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, inundado após chuvas no Rio Grande do Sul
Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, inundado após chuvas no Rio Grande do Sul Crédito: @AeroEntusiasta/Reprodução
Obra permitirá que a Ebap (Estação de Bombeamento de Águas Pluviais) 15 volte a funcionar. Do total de 23 casas de bombas, como também são chamadas as estações, que existem em Porto Alegre, apenas seis estão em funcionamento.
Casas de bomba conseguem bombear a água em até três metros. Quando o limite é superado, a estação não funciona corretamente e pode até causar choques elétricos.
CHUVAS E GUAÍBA DEVE VOLTAR AOS 5 METROS
A chuva voltou a Porto Alegre na manhã desta sexta. A projeção da meteorologia é de que a capital e outros municípios gaúchos tenham chuvas fortes ao longo de todo o fim de semana.
Alerta de perigo potencial foi feito à capital. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), até 50 milímetros de chuva podem ser registrados na capital nesta sexta, com risco de ventos intensos de até 60 km/h. O alerta entrou em vigor às 9h52 e é válido até 23h59.
Tempo deve melhorar somente na terça-feira (14). Uma massa de ar seco e frio deve trazer o sol de volta à capital e a outros municípios do estado, segundo o MetSul. Cidades do estado podem ter entre 150 e 200 milímetros de chuva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Porto Alegre (RS)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados