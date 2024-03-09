PM é investigado por vídeos utilizando arma como brinquedo sexual

Um policial militar de São Paulo é investigado e pode ser expulso pela corporação após ter vídeos íntimos em que utiliza arma como brinquedo sexual vazados em redes sociais. Seu porte do equipamento também foi cassado.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) diz que o agente foi identificado, e o uso indevido do revólver, além de circunstâncias relativas aos fatos, são investigados.

Registros foram compartilhados em grupos e redes sociais Crédito: Reprodução

"As medidas cabíveis serão adotadas conforme determinam a lei e o regulamento disciplinar da instituição", explica o texto.

Nas três gravações, o PM aparece num quarto com duas travestis assim identificadas pelas próprias durante interação. Em certo momento, ele penetra o cano do revólver em uma das parceiras enquanto a outra grava.

Depois, uma das jovens aparece fazendo fotos em frente a um espelho com a arma em mãos. O agente não demonstra incômodo e dá risada.

O procedimento administrativo, sob responsabilidade da corregedoria, para apurar a conduta do policial e decidir se o servidor será punido deve durar poucas semanas.