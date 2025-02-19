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Repercussão

Plenário da Câmara tem troca de gritos após denúncia de Bolsonaro

A Casa se dividiu entre gritos "sem anistia" e "Lula ladrão" assim que deputado leu na tribuna sobre a denúncia da Procuradoria da República contra o ex-presidente

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 22:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 fev 2025 às 22:09
 O plenário da Câmara dos Deputados se dividiu entre gritos de "Sem anistia" e "Lula ladrão" logo após a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado, na noite desta terça-feira (18).
A notícia foi lida pelo deputado federal Rogério Correia (PT-MG) do alto da tribuna da Câmara durante a sessão: "Acaba de ser denunciado, pelo procurador-geral da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 [33, na realidade] lideranças golpistas. Bolsonaro foi denunciado por vários crimes".
"Agora, inelegível, vai estar também na [Penitenciária da] Papuda, que é o melhor lugar em que ele pode estar nesse momento. E podem ficar pianinhos porque muitos daqueles que auxiliaram nisso poderão acompanhá-lo", disse o petista, acrescentando que o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) também foi denunciado.
Plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (18)
Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão nesta terça-feira (18) Crédito: Bruno Spada/Agência Câmara
Após o discurso, Correia puxou gritos de "Uh, vai ser preso". Bolsonaristas, por sua vez, recorreram ao lema de "Lula ladrão, seu lugar é na prisão" e foram rebatidos pelo coro "Sem anistia". O deputado federal José Rocha (União Brasil-BA), que presidia a sessão, cobrou educação.

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