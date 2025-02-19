Plenário da Câmara tem troca de gritos após denúncia de Bolsonaro

O plenário da Câmara dos Deputados se dividiu entre gritos de "Sem anistia" e "Lula ladrão" logo após a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado, na noite desta terça-feira (18).

A notícia foi lida pelo deputado federal Rogério Correia (PT-MG) do alto da tribuna da Câmara durante a sessão: "Acaba de ser denunciado, pelo procurador-geral da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 [33, na realidade] lideranças golpistas. Bolsonaro foi denunciado por vários crimes".

"Agora, inelegível, vai estar também na [Penitenciária da] Papuda, que é o melhor lugar em que ele pode estar nesse momento. E podem ficar pianinhos porque muitos daqueles que auxiliaram nisso poderão acompanhá-lo", disse o petista, acrescentando que o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) também foi denunciado.

Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão nesta terça-feira (18) Crédito: Bruno Spada/Agência Câmara