PF irá prender deputados da Alerj ligados ao esquema Cabral

De acordo com as investigações, em troca de propina mensal, que variava de R$ 20 mil a R$ 100 mil e cargos, os deputados votavam sistematicamente a favor dos interesses de Cabral e Picciani, incluindo o boicote àdos Ônibus, revogação das prisões decretadas pela Cadeia Velha e a aprovação das contas do governo. Entre os outros 12 mandados de prisão temporária, encontram-se o atual presidente do, Leonardo Silva Jacob, e o secretário estadual do Governo Pezão, Affonso Monnerat, ambos envolvidos na chamada farra de cargos do Detran. Por determinação do tribunal, serão cumpridas ainda buscas e apreensões em mais de 40 endereços, entre os quais gabinetes da Alerj.