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Drogas

PF destrói 255 hectares de plantações de maconha na fronteira com Paraguai

Nesta etapa, também foram apreendidos outros 55.630 quilos do entorpecente pronto para o consumo, totalizando o equivalente a 820.630 kg da droga retirados de circulação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jun 2024 às 14:08

Publicado em 09 de Junho de 2024 às 14:08

A Polícia Federal, com o apoio da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad), destruiu ao menos 255 hectares de plantações de maconha na sexta-feira (7), na fronteira entre Brasil e Paraguai. Na última semana, foi concluída a 44ª fase da Operação Nova Aliança, sendo a terceira realizada neste ano. A ação foi desenvolvida por meio da cooperação policial internacional entre as duas nações.
Nesta etapa, também foram apreendidos outros 55.630 quilos do entorpecente pronto para o consumo, totalizando o equivalente a 820.630 kg da droga retirados de circulação. Também foram destruídos 121 acampamentos que serviam de base para os traficantes, de acordo com a PF.

Cooperação contra o tráfico

Além da Polícia Federal e do Senad, a operação conta com o apoio do Ministério Público, da Força-Tarefa Conjunta (FTC) e da Força Aérea do Paraguai.
"A PF auxilia no custeio da iniciativa e nos trabalhos de inteligência, além de fornecer apoio com aeronaves para deslocamento de pessoal às áreas de mais difícil acesso, locais em que o entorpecente é cultivado", diz a instituição federal.
Conforme a PF, o foco dos trabalhos é combater o narcotráfico na origem das atividades ilícitas. "Também minimizar os custos que seriam aplicados posteriormente em persecuções criminais antidrogas caso o entorpecente erradicado entrasse em circulação", afirma.
Segundo a Senad, a operação foi criada a partir de acordo de cooperação entre a secretaria paraguaia e a Polícia Federal brasileira, com o entendimento de responsabilidade compartilhada no combate ao crime organizado.

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