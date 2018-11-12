Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Pastor é baleado durante culto em São Paulo

Celebração era transmitida pela internet e câmera mostrou ao vivo atirador se aproximando do altar e disparando contra a vítima

Publicado em 

12 nov 2018 às 15:03

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 15:03

A igreja fica na Avenida Lothar Waldemar Hoenne, no Jardim Rodeio, em Mogi das Cruzes (SP) Crédito: Reprodução Google Street View
Um pastor evangélico foi baleado na noite deste domingo, 11, durante culto em uma igreja de Mogi das Cruzes, São Paulo. A celebração era transmitida ao vivo pela internet e as imagens mostram o atirador chegando e disparando contra a vítima, que ainda tenta correr e é atingida por dois disparos.
Em seguida o autor foi imobilizado por fiéis até a chegada da Polícia Militar. Com alguns ferimentos, ele precisou ser medicado antes de ser levado à delegacia. Já o pastor foi socorrido e internado em um hospital, onde passaria por cirurgia.
O atirador, Weslei Silva Souza, de 30 anos, alegou que entrou no local apenas para roubar, mas a polícia ainda tem dúvidas sobre essa versão. Isso porque nas imagens ele entra na igreja, vai direto ao altar e atira na direção do pastor que estava sentado atrás observando outro orador falar naquele momento.
A igreja fica na Avenida Lothar Waldemar Hoenne, no Jardim Rodeio, e a arma usada no crime foi apreendida. O acusado já conta com passagem por tráfico de drogas e deve responder agora pelo crime de homicídio tentado, como consta no Boletim de Ocorrência de número 5611 lavrado na delegacia.
Na manhã desta segunda-feira, 12, ele seria transferido do 1º Distrito Policial para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Mogi das Cruzes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados