Pai mata filhas após fazê-las reféns em casa no interior de SP

Um pai matou as duas filhas, de cinco e seis anos, após fazê-las reféns dentro da casa da família, no município de Avaré, no interior de São Paulo . A informação foi confirmada à reportagem pelo Corpo de Bombeiros no final da tarde desta terça-feira (24).

De acordo com um representante da corporação, tudo indica que o pai, apesar de negociar com a polícia por várias horas, não manteve as crianças vivas por muitas horas.

"O corpo das crianças demonstrava uma rigidez que não é de uma morte que ocorreu há pouco", disse o tenente-coronel Gonçalves, em entrevista à TV Bandeirantes.

Agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), acionados por volta das 11h desta terça-feira (24), negociaram com o homem durante toda a tarde, acreditando que as crianças ainda estavam vivas.

O homem, porém, se negava a dar provas de que elas estivessem bem e ameaçava explodir a residência usando o gás de cozinha. A corporação detectou, no entanto, que ninguém além do pai estava se movimentando pela casa, o que motivou os agentes especiais a invadirem o local.

"As crianças já não tinham expressão de qualquer sinal de vida", afirmou o tenente-coronel Gonçalves. "É um resultado não desejado por todos nós. Acima de tudo, somos seres humanos", lamentou.