Ônibus bate em muro de creche após perder o freio; 11 ficam feridos

O ônibus do transporte coletivo de Belo Horizonte perdeu o freio e bateu no muro de uma creche Crédito: Reprodução | Corpo de Bombeiros

Um ônibus do transporte coletivo de Belo Horizonte perdeu o freio e bateu no muro de uma creche conveniada à prefeitura da capital mineira, na manhã desta sexta-feira (1º). Cerca de 40 passageiros estavam no ônibus, e 11 foram socorridos pelo Samu, nenhum em estado grave. A unidade escolar não tinha aulas nesta sexta e estava vazia no momento do acidente.

A gestão ainda afirmou que o veículo é novo e teria começado a operar na última quinta (31), tendo feito seis viagens desde então. O ônibus tem autorização de tráfego válida até 3 de novembro de 2026, segundo a prefeitura. A Secretaria Municipal de Educação disse que vai enviar uma equipe de engenheiros ao local para iniciar os reparos do muro, que serão custeados pelo município.

A linha envolvida no acidente é a 9214 (Caetano Furquim/Havaí), e a prefeitura afirmou que técnicos estudam a mudança no trajeto e vão avaliar condições e possibilidades de melhoria para a via, "que já conta com sinalização horizontal e vertical". A gestão disse também que irá cobrar providências por parte da empresa responsável pelo ônibus.