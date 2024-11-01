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Belo Horizonte

Ônibus bate em muro de creche após perder o freio; 11 ficam feridos

A unidade escolar não tinha aulas nesta sexta e estava vazia no momento do acidente

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 16:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 nov 2024 às 16:54
O ônibus do transporte coletivo de Belo Horizonte perdeu o freio e bateu no muro de uma creche
O ônibus do transporte coletivo de Belo Horizonte perdeu o freio e bateu no muro de uma creche Crédito: Reprodução | Corpo de Bombeiros
Um ônibus do transporte coletivo de Belo Horizonte perdeu o freio e bateu no muro de uma creche conveniada à prefeitura da capital mineira, na manhã desta sexta-feira (1º). Cerca de 40 passageiros estavam no ônibus, e 11 foram socorridos pelo Samu, nenhum em estado grave. A unidade escolar não tinha aulas nesta sexta e estava vazia no momento do acidente.
A gestão ainda afirmou que o veículo é novo e teria começado a operar na última quinta (31), tendo feito seis viagens desde então. O ônibus tem autorização de tráfego válida até 3 de novembro de 2026, segundo a prefeitura. A Secretaria Municipal de Educação disse que vai enviar uma equipe de engenheiros ao local para iniciar os reparos do muro, que serão custeados pelo município.
A linha envolvida no acidente é a 9214 (Caetano Furquim/Havaí), e a prefeitura afirmou que técnicos estudam a mudança no trajeto e vão avaliar condições e possibilidades de melhoria para a via, "que já conta com sinalização horizontal e vertical". A gestão disse também que irá cobrar providências por parte da empresa responsável pelo ônibus.
Procurado, o Setra-BH (Sindicato das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros de Belo Horizonte), não se manifestou até a publicação deste texto.

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