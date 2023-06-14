O momento em que brasileiro foi impedido de se juntar ao Estado Islâmico, segundo a PF

Um vídeo obtido com exclusividade pela BBC News Brasil mostra o momento em que agentes da Polícia Federal abordaram e detiveram um brasileiro que, segundo a PF, estava prestes a viajar para se juntar ao grupo Estado Islâmico.
A abordagem foi feita no dia 12 de Junho, no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo.
O vídeo mostra pelo menos três agentes da PF abordando o rapaz na fila de embarque para um voo internacional. A suspeita é que seu destino fosse a cidade de Istambul, capital da Turquia.
Na abordagem, o rapaz apontado como suspeito não oferece resistência e é conduzido pela PF para uma área reservada do aeroporto. Ele também entrega sua mochila aos agentes. O nome dele não foi revelado.
Segundo nota divulgada pela PF, a detenção do rapaz aconteceu no mesmo dia em que a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao rapaz nas cidades de São José dos Campos (SP) e Barbacena (MG). Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Belo Horizonte.
Dispositivos eletrônicos encontrados pela PF nos locais e com o rapaz estão sendo analisados.
Fontes ouvidas pela BBC News Brasil afirmam que o suspeito é muçulmano e que sua família não tinha conhecimento de que ele teria planos de se unir ao Estado Islâmico.
As investigações começaram há cerca de três meses.
A PF ainda investiga qual seria o destino final do rapaz. As suspeitas são de que, após chegar à Turquia, o rapaz iria se deslocar por via terrestre até o local onde se juntaria ao Estado Islâmico.
Entre os destinos possíveis estão o Iraque, a Síria ou países da África sub-saaariana, onde o Estado Islâmico ainda tem alguma atuação.
Esta não é a primeira vez que brasileiros são presos por conta de suas supostas conexões como Estado Islâmico.
Em 2016, a PF prendeu 10 pessoas durante a Operação Hashtag.
Eles foram acusados pelo Ministério Público Federal (MPF) de fazer parte de uma célula da organização no Brasil, promover o Estado Islâmico e planejar ações terroristas.
As prisões aconteceram às vésperas dos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro.
Em 2017, a Justiça Federal do Paraná condenou oito pessoas ligadas ao caso.
O que é o Estado Islâmico
O autoproclamado Estado Islâmico surgiu em 2013 como uma ramificação da Al-Qaeda no Iraque.
Oficialmente, um dos principais objetivos da organização é criar um califado no Oriente Médio regido integralmente por uma interpretação literal do Alcorão, o livro sagrado muçulmano.
O grupo se colocava contra a invasão americana do Iraque, iniciada em 2003.
Entre 2013 e 2017, o Estado Islâmico expandiu seu território e passou a ocupar grandes partes do Iraque e da Síria, país que vive uma guerra civil.
Também neste período, a organização reivindicou a autoria de diversos atentados terroristas como os que ocorreram em novembro de 2015, em Paris, quando 130 pessoas morreram, incluindo 90 na casa de shows Bataclan.
Nos últimos anos, após ações de países como os Estados Unidos, o grupo perdeu terreno tanto no Iraque quanto na Síria, mas continua ativo inclusive em países como o Mali e o Níger.