O momento em que brasileiro foi impedido de se juntar ao Estado Islâmico, segundo a PF

Um vídeo obtido com exclusividade pela BBC News Brasil mostra o momento em que agentes da Polícia Federal abordaram e detiveram um brasileiro que, segundo a PF, estava prestes a viajar para se juntar ao grupo Estado Islâmico.

A abordagem foi feita no dia 12 de Junho, no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo.

O vídeo mostra pelo menos três agentes da PF abordando o rapaz na fila de embarque para um voo internacional. A suspeita é que seu destino fosse a cidade de Istambul, capital da Turquia.

Na abordagem, o rapaz apontado como suspeito não oferece resistência e é conduzido pela PF para uma área reservada do aeroporto. Ele também entrega sua mochila aos agentes. O nome dele não foi revelado.

Segundo nota divulgada pela PF, a detenção do rapaz aconteceu no mesmo dia em que a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao rapaz nas cidades de São José dos Campos (SP) e Barbacena (MG). Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Belo Horizonte.

Dispositivos eletrônicos encontrados pela PF nos locais e com o rapaz estão sendo analisados.

Fontes ouvidas pela BBC News Brasil afirmam que o suspeito é muçulmano e que sua família não tinha conhecimento de que ele teria planos de se unir ao Estado Islâmico.

As investigações começaram há cerca de três meses.

A PF ainda investiga qual seria o destino final do rapaz. As suspeitas são de que, após chegar à Turquia, o rapaz iria se deslocar por via terrestre até o local onde se juntaria ao Estado Islâmico.

Entre os destinos possíveis estão o Iraque, a Síria ou países da África sub-saaariana, onde o Estado Islâmico ainda tem alguma atuação.

Esta não é a primeira vez que brasileiros são presos por conta de suas supostas conexões como Estado Islâmico.

Em 2016, a PF prendeu 10 pessoas durante a Operação Hashtag.

Eles foram acusados pelo Ministério Público Federal (MPF) de fazer parte de uma célula da organização no Brasil, promover o Estado Islâmico e planejar ações terroristas.

As prisões aconteceram às vésperas dos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro.

Em 2017, a Justiça Federal do Paraná condenou oito pessoas ligadas ao caso.

O que é o Estado Islâmico

O autoproclamado Estado Islâmico surgiu em 2013 como uma ramificação da Al-Qaeda no Iraque.

Oficialmente, um dos principais objetivos da organização é criar um califado no Oriente Médio regido integralmente por uma interpretação literal do Alcorão, o livro sagrado muçulmano.

O grupo se colocava contra a invasão americana do Iraque, iniciada em 2003.

Entre 2013 e 2017, o Estado Islâmico expandiu seu território e passou a ocupar grandes partes do Iraque e da Síria, país que vive uma guerra civil.

Também neste período, a organização reivindicou a autoria de diversos atentados terroristas como os que ocorreram em novembro de 2015, em Paris, quando 130 pessoas morreram, incluindo 90 na casa de shows Bataclan.