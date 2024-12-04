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Em investigação

Mulher morre após procedimento estético em Goiás e dona da clínica é presa

Foi aplicado hialuronidase abaixo dos olhos da vítima, identificada como Danielle Mendes Xavier de Brito Monteiro. O produto não é autorizado pela Anvisa, de acordo com a polícia

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 17:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 dez 2024 às 17:23
Danielle Mendes Xavier de Brito Monteiro, de 44 anos, morreu depois de uma aplicação de hialuronidase, em Goiás
Danielle Mendes Xavier de Brito Monteiro, de 44 anos, morreu depois de uma aplicação de hialuronidase, em Goiás Crédito: Reprodução | Redes sociais
Uma mulher morreu após realizar um procedimento estético em uma clínica em Goiânia, no último domingo (01). A dona da clínica foi presa nesta segunda-feira (02). A vítima, identificada como Danielle Mendes Xavier de Brito Monteiro, foi atendida na clínica no último sábado (30). Ela realizou um procedimento estético com a dona da clínica, que se apresenta como biomédica e enfermeira, segundo a polícia.
Foi aplicado hialuronidase abaixo dos olhos da vítima. O produto não é autorizado pela Anvisa, de acordo com a polícia. Após o procedimento, a mulher sofreu um choque anafilático e teve uma parada cardiorrespiratória no local. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiás, onde morreu no domingo (01).
Danielle era servidora do município de Goiânia. Nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Saúde prestou uma homenagem à mulher. Na segunda-feira (02), a Polícia Civil foi até o estabelecimento para acompanhar a perícia e a fiscalização da Vigilância Sanitária. Diversas irregularidades foram encontradas na clínica, como produtos sem registro na Anvisa, produtos vencidos, anestésicos de uso hospitalar, materiais cirúrgicos não esterilizados, dentre outros. O estabelecimento foi interditado.
A dona da clínica foi presa em flagrante. Ela é suspeita pelos crimes de vender serviço ou mercadoria impróprios para o consumo, executar serviço de alta periculosidade sem autorização legal e exercício ilegal da medicina. Prisão foi convertida em preventiva. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (04).
A polícia instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias que levaram à morte da vítima. Eles também investigam a responsabilidade da dona da clínica no óbito. Identidade da suspeita não foi revelada, portanto o UOL não conseguiu localizar sua defesa. O espaço permanece aberto.

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Goiânia (GO) Investigação Goiás Morte
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