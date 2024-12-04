Mulher morre após procedimento estético em Goiás e dona da clínica é presa

Danielle Mendes Xavier de Brito Monteiro, de 44 anos, morreu depois de uma aplicação de hialuronidase, em Goiás Crédito: Reprodução | Redes sociais

Uma mulher morreu após realizar um procedimento estético em uma clínica em Goiânia, no último domingo (01). A dona da clínica foi presa nesta segunda-feira (02). A vítima, identificada como Danielle Mendes Xavier de Brito Monteiro, foi atendida na clínica no último sábado (30). Ela realizou um procedimento estético com a dona da clínica, que se apresenta como biomédica e enfermeira, segundo a polícia.

Foi aplicado hialuronidase abaixo dos olhos da vítima. O produto não é autorizado pela Anvisa, de acordo com a polícia. Após o procedimento, a mulher sofreu um choque anafilático e teve uma parada cardiorrespiratória no local. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiás, onde morreu no domingo (01).

Danielle era servidora do município de Goiânia. Nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Saúde prestou uma homenagem à mulher. Na segunda-feira (02), a Polícia Civil foi até o estabelecimento para acompanhar a perícia e a fiscalização da Vigilância Sanitária. Diversas irregularidades foram encontradas na clínica, como produtos sem registro na Anvisa, produtos vencidos, anestésicos de uso hospitalar, materiais cirúrgicos não esterilizados, dentre outros. O estabelecimento foi interditado.

A dona da clínica foi presa em flagrante. Ela é suspeita pelos crimes de vender serviço ou mercadoria impróprios para o consumo, executar serviço de alta periculosidade sem autorização legal e exercício ilegal da medicina. Prisão foi convertida em preventiva. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (04).