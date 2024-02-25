Mulher cai de árvore e perfura pulmão durante ato de Bolsonaro na Paulista

Mulher foi socorrida após cair de uma árvore durante ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo (25) na Avenida Paulista Crédito: PMESP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida após cair de uma árvore durante ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo (25), na Avenida Paulista.

A vítima, que estava vestida de verde e amarelo, teve o pulmão perfurado após cair de uma árvore. As informações são do 3º Batalhão de Polícia de Choque Humaitá.

Agentes fizeram primeiros socorros e estabilizaram a vítima. Em seguida, a colocaram na viatura e levaram até uma unidade de resgate para dar prosseguimento a ocorrência. Segundo o Batalhão, devido à manifestação, ficou impossibilitada a passagem de veículos dos Bombeiros ou do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da mulher. A reportagem entrou em contato com a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo para pedir mais informações sobre o caso, mas não obteve retorno.

Ato na Paulista

A ocupação principal se concentrou no Masp, mas se estendeu por pelo menos quatro quarteirões. Aliados políticos chegaram a dizer que ato reuniu mais de um milhão de pessoas.

Polícia Militar não divulgou estimativa de público. A SSP-SP declarou, no entanto, que a Polícia Militar não fará estimativa de público.

Grupos começaram a chegar ao local ainda pela manhã. Apoiadores divulgaram nas redes sociais a chegada para ato do ex-presidente.

Faixas sem ataques ao STF e bandeiras de Israel. No local, não foram vistas faixas ou cartazes com ataques ao Supremo ou a qualquer pessoa ou instituição. Há bandeiras do Brasil e de Israel.