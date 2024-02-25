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Acidente

Mulher cai de árvore e perfura pulmão durante ato de Bolsonaro na Paulista

Policiais fizeram primeiros socorros e estabilizaram a vítima. Em seguida, ela foi levada em uma viatura até uma unidade de saúde

Publicado em 25 de Fevereiro de 2024 às 19:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 fev 2024 às 19:42
Mulher foi socorrida após cair de uma árvore durante ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo (25) na Avenida Paulista
Mulher foi socorrida após cair de uma árvore durante ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo (25) na Avenida Paulista Crédito: PMESP
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida após cair de uma árvore durante ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo (25), na Avenida Paulista.
A vítima, que estava vestida de verde e amarelo, teve o pulmão perfurado após cair de uma árvore. As informações são do 3º Batalhão de Polícia de Choque Humaitá.
Agentes fizeram primeiros socorros e estabilizaram a vítima. Em seguida, a colocaram na viatura e levaram até uma unidade de resgate para dar prosseguimento a ocorrência. Segundo o Batalhão, devido à manifestação, ficou impossibilitada a passagem de veículos dos Bombeiros ou do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

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Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da mulher. A reportagem entrou em contato com a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo para pedir mais informações sobre o caso, mas não obteve retorno. 

Ato na Paulista

A ocupação principal se concentrou no Masp, mas se estendeu por pelo menos quatro quarteirões. Aliados políticos chegaram a dizer que ato reuniu mais de um milhão de pessoas.
Polícia Militar não divulgou estimativa de público. A SSP-SP declarou, no entanto, que a Polícia Militar não fará estimativa de público.
Grupos começaram a chegar ao local ainda pela manhã. Apoiadores divulgaram nas redes sociais a chegada para ato do ex-presidente.
Faixas sem ataques ao STF e bandeiras de Israel. No local, não foram vistas faixas ou cartazes com ataques ao Supremo ou a qualquer pessoa ou instituição. Há bandeiras do Brasil e de Israel.
Ato teve segurança reforçada. Cerca de 2.000 policiais acompanham o ato na Paulista. Segundo a SSP-SP, Força Tática, Batalhão de Choque e Cavalaria são algumas das unidades da PM envolvidas. Drones e câmeras também são usados.

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