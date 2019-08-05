Motorista dirige por 70 km na contramão e é preso em São Paulo

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Um motorista de 47 anos foi preso após dirigir por cerca de 70 quilômetros na contramão da rodovia Presidente Castello Branco, sentido capital, na noite de sábado (3). Com sinais de embriaguez, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, segundo policiais rodoviários.

Outros condutores denunciaram que uma pessoa dirigia no sentido contrário, quando os policiais abordaram o veículo no km 248, mas o infrator não parou.

O homem, que não teve a identidade divulgada, dirigia caminhonete Amarok (Volkswagen) e só foi parado no pedágio de Avaré (267 km de SP), após várias tentativas de bloqueios.