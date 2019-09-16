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Violência

Motorista da Uber é morta com dois tiros no pescoço em São Paulo

Adriana Márcia de Almeida, 46, foi baleada por volta das 23h no momento em que transportava duas mulheres que deixavam um baile funk

Publicado em 

16 set 2019 às 07:59

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 07:59

Uma motorista que atuava no aplicativo de transportes Uber foi assassinada no final da noite deste domingo (15), em Diadema, cidade da região metropolitana de São Paulo.
Segundo a Polícia Militar, Adriana Márcia de Almeida, 46, foi atingida no pescoço por dois tiros.
Ela foi baleada por volta das 23h no momento em que transportava duas mulheres que deixavam um baile funk na avenida Fundibem, na altura do número 935, no bairro Jardim Casa Verde.
Aos policiais militares, as passageiras disseram que assim que entraram no carro, um homem, ainda não identificado, entrou na sequência e anunciou o assalto.
Segundo as testemunhas do crime, a motorista tentou acelerar o veículo quando percebeu que estava sendo vítima de um assalto e acabou baleada.
As passageiras não se feriram e acionaram o serviço de resgate, mas Almeida não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime.
O suspeito ainda não havia sido preso na manhã desta segunda-feira (16). A PM informou que antes de matar Almeida, o mesmo homem teria assaltado outro motorista de aplicativo na região.
Almeida deixa um filho e um neto. O caso foi registrado no 2º DP de Diadema.

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