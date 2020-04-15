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Pandemia

Mortes por coronavírus no estado de SP crescem 81,7% em uma semana

Na quarta (15), eram 778 óbitos; até a quarta passada (8), eram contabilizadas 428 vítimas fatais no estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 16:13

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 16:13

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
O estado de São Paulo registrou aumento de 81,7% nas mortes causadas pelo novo coronavírus na última semana. Nesta quarta-feira (15), 778 óbitos por Covid-19 registrados, 83 a mais desde o dia anterior. Até a quarta passada (8), eram 428 vítimas fatais no estado.
Pelo segundo dia consecutivo, São Paulo também registrou pico de internações de pessoas confirmadas com Covid-19 -totalizando 2,2 mil pacientes assistidos em hospitais. No total, são 1.132 em leitos de UTI e 1.200 em enfermarias.
Emilio Ribas, Hospital das Clinícas, Vila Alpina e Pedreira são os hospitais com maior percentual de uso da capacidade de leitos de terapia intensiva.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Além disso, são 11.043 casos, um aumento de 64,6% também nesse intervalo (eram 6.708 na semana passada).
São Paulo já tem 199 cidades com pelo menos um caso confirmado de Covid-19, e 78 municípios com no mínimo uma morte registrada. Das vítimas fatais, 463 são homens e 315, mulheres. Mortes de pacientes com 60 anos ou mais totalizam 79,8% dos óbitos no estado.

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