Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Morador de cobertura é preso por cortar corda que segurava trabalhador
No Paraná

Morador de cobertura é preso por cortar corda que segurava trabalhador

Vítima estava realizando a limpeza da fachada do edifício no 6° andar; suspeito foi preso em flagrante

Publicado em 26 de Março de 2024 às 11:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mar 2024 às 11:22
Sirene de polícia
Morador de cobertura é preso por cortar corda que segurava trabalhador Crédito: Reprodução
Um homem foi preso por tentar matar um trabalhador que estava pendurado em uma corda na fachada de um prédio, em Curitiba (PR).
O morador da cobertura, de 41 anos e que mora no 27º andar, cortou a corda que segurava um trabalhador. O caso ocorreu no dia 14 de março, mas foi divulgado nesta segunda-feira (25) pelo Ministério Público do Paraná.
O prestador de serviço limpava a fachada do edifício suspenso em uma corda no momento. Ele estava no 6º andar e um dispositivo de segurança que usava impediu a queda.
O homem foi preso em flagrante e teve prisão preventiva decretada. Ele está sendo denunciado por homicídio tentando com duas qualificadoras: uso de meio insidioso e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele foi levado para a Cadeia Pública de Curitiba.
O motivo do crime ainda é desconhecido, segundo o Ministério. O prédio se encontra na avenida Silva Jardim, no bairro Água Verde.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Paraná
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados