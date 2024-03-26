Morador de cobertura é preso por cortar corda que segurava trabalhador Crédito: Reprodução

Um homem foi preso por tentar matar um trabalhador que estava pendurado em uma corda na fachada de um prédio, em Curitiba (PR).

O morador da cobertura, de 41 anos e que mora no 27º andar, cortou a corda que segurava um trabalhador. O caso ocorreu no dia 14 de março, mas foi divulgado nesta segunda-feira (25) pelo Ministério Público do Paraná.

O prestador de serviço limpava a fachada do edifício suspenso em uma corda no momento. Ele estava no 6º andar e um dispositivo de segurança que usava impediu a queda.

O homem foi preso em flagrante e teve prisão preventiva decretada. Ele está sendo denunciado por homicídio tentando com duas qualificadoras: uso de meio insidioso e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele foi levado para a Cadeia Pública de Curitiba.